Салехард, 9 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В шествии «Бессмертного полка» в Салехарде приняли участие больше 10 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда «Бессмертный полк». Салехард. 2022 год.

«С моими родителями мы ежегодно вспоминаем в День Победы моего деда, участника Великой Отечественной войны Алексея Сергеевича Титовского. Я рассказываю своим детям о героизме их прадеда. О том, что все мы потомки победителей. Как и тысячи салехардцев, гордо несём фотографию солдата в «Бессмертном полку», — сообщил глава Салехарда Алексей Титовский.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда «Бессмертный полк». Салехард. 2022 год.

Помним, чтим, храним и говорим спасибо, звучит в рассказах участников шествия. Присоединился к «Бессмертному полку» и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда «Бессмертный полк». Салехард. 2022 год.

«Иван Иванович Максимов — родной брат бабушки. Он храбро сражался и погиб под Будапештом за полгода до Победы. Михаил Емельянович Ерохин — дядя бабушки. Он прошёл всю войну и вернулся с фронта генерал-майором», — сообщил глава Ямала.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда «Бессмертный полк». Салехард. 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Салехарде состоялся митинг «С Днём Победы, Великий Народ!», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.