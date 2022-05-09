Кемерово, 9 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Новокузнецке завершилась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в спорткомитете города.

t. me/sportkom_nk Легкоатлетическая эстафета в Новокузнецке

Эстафета прошла в 87-й раз. На старт вышли около тысячи спортсменов.

В спорткомитете отметили, что самым быстрым участником первого этапа стал Александр Чистяков из Новокузнецкого строительного техникума.