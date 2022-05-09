Тысяча новокузнечан участвовала в легкоатлетической эстафете в День Победы
Кемерово, 9 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Новокузнецке завершилась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в спорткомитете города.
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Легкоатлетическая эстафета в Новокузнецке
Эстафета прошла в 87-й раз. На старт вышли около тысячи спортсменов.
В спорткомитете отметили, что самым быстрым участником первого этапа стал Александр Чистяков из Новокузнецкого строительного техникума.