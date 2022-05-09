9 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:46 — REGNUM Традиционная акция «Бессмертный полк» в Севастополе собрала более 30 тысяч человек. Как это было — в репортаже фотокорреспондента ИА REGNUM Александра Полегенько.

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 2022 году это поистине народное мероприятие провели вживую и без ограничений.

Тысячи людей встали в ряды «Бессмертного полка», чтобы отдать дань памяти своим родителям, бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам, благодаря героизму и самоотверженности которых на Земле вновь настал мир.

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастопольцы несли в руках портреты своих близких родственников — фронтовиков, тех, кто трудился ради Победы в тылу, и тех, кто восстанавливал советские города, многие из которых враг буквально полностью стёр с лица земли.

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В руках горожан были также и портреты Героев нового времени — тех, кто погиб в ходе специальной военной операции, отстаивая право Донбасса на жизнь без нацизма.

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM