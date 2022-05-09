Москва, , 15:50 — REGNUM Решительный протест из-за нападения на посла РФ в Польше Сергея Андреева и срыва церемонии возложения венков на кладбище советских воинов в Варшаве выразило министерство иностранных дел России. Об этом 9 мая говорится в заявлении пресс-службы МИД РФ.

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Отмечается, что 9 мая при полном бездействии польской полиции экстремистами была сорвана церемония возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве и применено насилие по отношению к послу РФ в Польше и другим сотрудникам российской дипмиссии.

«Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посла РФ в Польше Сергея Андреева при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве облили красной краской.