Тамбов, , 15:50 — REGNUM Руководитель Тамбовской области Максим Егоров вместе с семьёй принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Тамбове. В целом в регионе к акции присоединились 165 тыс. жителей, и шествие стало самым массовым за всю историю его проведения в области, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Руководитель Тамбовской области Максим Егоров принял участие в шествии «Бессмертного полка» https://www.tambov.gov.ru/

9 мая после двухлетнего перерыва из-за пандемии на улицы городов, посёлков и деревень Тамбовской области вышел «Бессмертный полк». В целом на Тамбовщине участниками шествия стали 165 тыс. жителей. Власти подчёркивают, что это самое крупное по численности шествие за всю историю его проведения в области.

В Тамбове в ряды «Бессмертного полка» встали 77 тыс. горожан. В шествии принял участие и руководитель Тамбовской области Максим Егоров вместе с семьёй.

Многотысячная колонна в Тамбове прошла от сквера имени Зои Космодемьянской до ледового дворца спорта «Кристалл». Сопровождали шествие 1 тыс. волонтёров, которые прошли специальное обучение. Они контролировали движение колонны, оказывали помощь тем, кому было тяжело идти.

«Акция «Бессмертный полк» позволяет нам вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за мир без нацизма и почтить их память. Это честь — нести портреты своих предков — героев Великой Отечественной войны, которые сражались с фашизмом на фронтах или в тылу и победили», — сказал Максим Егоров.