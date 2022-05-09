Йошкар-Ола, , 15:49 — REGNUM В Йошкар-Оле продолжаются праздничные мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Завершилась трогательная акция «Бессмертный полк».

Шествие Бессмертного полка в Йошкар-Оле пресс-служба правительства Марий Эл

В колоннах «Бессмертного полка» по улицам столицы Марий Эл прошествовали около 25 тыс. человек. Глава республики Александр Евстифеев пронес в руках портрет уроженца республики, Героя Советского Союза Василия Степановича Архипова. Евстифеев подчеркнул, что для него большая честь нести портрет фронтовика, доблестно защищавшего Родину.

После шествия глава республики, члены правительства, Госсобрания Марий Эл и гордумы Йошкар-Олы возложили цветы к Монументу Воинской Славы и Вечному огню в Центральном парке культуры и отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, в торжественном параде 9 мая в Йошкар-Оле приняли участие 33 парадных расчета — всего 1,8 тыс. человек.

Перед трибунами прошли воины 14-й Киевско-Житомирской ордена Кутузова 3-ей степени ракетной дивизии, технической базы Военно-Морского Флота, сотрудники региональных ведомств: Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел, Управления Росгвардии, Главного управления МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, юнармейцы и кадеты.

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