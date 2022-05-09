Уфа, , 16:11 — REGNUM 35 человек, в том числе девять детей застряли на канатной дороге в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Канатная дорога Maximiljan

Сообщается, что днем 9 мая спасатели получили информацию об аварийной остановке канатной дороги, перевозящей пассажиров.

«В кабинках фуникулёра находились 35 человек, из них девять детей», — сообщает пресс-служба.

На место выехали сотрудники оперативных ведомств.

Они установили, что аварийная остановка произошла из-за повреждения низкочастотного кабеля управления автоматикой на одной из опор.

«На данный момент спасателями проводится эвакуация пассажиров при помощи альпинистского снаряжения. Среди них пострадавших нет. Фуникулер закрыт на ремонт», — говорится в сообщении.