Кемерово, 9 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. По поручению президента России врио министра МЧС Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологи Александр Козлов прибыли в Кузбасс. Сейчас они работают в Тяжинском муниципальном округе, где произошли пожары в трёх населенных пунктах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

МЧС России по Кемеровской области Врио министра МЧС РФ Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологи Александр Козлов прибыли в Кузбасс

«Совместно с начальником ГУ МЧС России по Кемеровской области и главой муниципального округа Виктором Серебровым врио министра Александр Чуприян посетил пострадавшие населённые пункты», — уточнили в ведомстве.

Также был совершён облёт территорий населенных пунктов Изындаево и Листвянки.