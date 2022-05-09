Москва, , 15:42 — REGNUM Клинцевич о взятии Попасной: важная стратегическая победа России

Освобождение Попасной стало крайне важной стратегической победой ВС РФ и союзных сил. Такое мнение озвучил экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич.

Совместные действия подразделений армии России, Народной милиции ЛНР, добровольческих отрядов, и, как сообщает ряд Telegram-каналов, штурмовиков «ЧВК Вагнера», позволили прорвать оборону ВСУ и освободить укрепрайон от противника.

«Попасная — это центр сосредоточения всех дорог. Она являлась ключевым объектом с точки зрения снабжения группировки ВСУ боеприпасами, продовольствием и личным составом. Взятие этого населенного пункта являлось стратегической задачей.

Теперь нацисты остались без возможности пополнения резервов. Также стоит подчеркнуть важность Попасной с точки зрения особенностей тактики спецоперации РФ на Украине. Мы сохраняем тенденцию и пользуемся любой возможностью спасти человеческие жизни», — заявил Клинцевич.

Эксперт подчеркнул, что населенный пункт является крайне важной точкой, контроль над которой имеет огромное значение для хода спецоперации. Теперь союзные силы могут в кратчайшие сроки выдвинуться в прилегающие стратегические населенные пункты, отметил экс-сенатор.

«Не стоит забывать о географии. Контроль над Попасной обеспечивает более легкий проход к Золотому, Врубовке и Горскому. Освобождение населенного пункта позволит создать новые гуманитарные коридоры для вывода мирных граждан. У людей есть шанс самостоятельно выбрать пункт эвакуации. Также сложившаяся ситуация подталкивает противника к капитуляции. Все бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен, сохранили свои жизни.

Солдаты осознали, в какое положение руководство их поставило. Более того, они получили возможность стать носителями правды. Они на своем примере убедились в нашей гуманности. Они спокойно связываются с близкими, их кормят и оказывают медицинскую помощь. В конце концов, им удается понять, что происходит. Те, кто прошел через бои и пленение, по возвращении на родину будут самыми сильными источниками истины», — заключил спикер.

Вокруг Попасной силами ВСУ был создан укрепрайон. Однако классическая двухэшелонная схема не выдержала натиска ВС РФ, и накануне праздника дня Великой Победы населенный пункт перешел под контроль России и союзных сил.