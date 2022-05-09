9 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление американского конгрессмена Майка Галлахера о том, что из-за крупных поставок оружия киевскому режиму в США заканчиваются запасы некоторых вооружений, в частности, противотанковых ракет «Джавелин» (Javelin).

Оксана Переможенко, , 17:44 — REGNUM Из-за крупных поставок оружия киевскому режиму в США заканчиваются запасы некоторых вооружений, в частности, противотанковых ракет «Джавелин» (Javelin). Об этом 8 мая в эфире телеканала Fox News заявил американский конгрессмен Майк Галлахер.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик считает, что Штаты должны причинять России максимальный ущерб из-за ее действий на Украине. Но вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день поставки вооружений для украинских боевиков опустошили военные склады в США.

«Самое ужасное в том, что у нас заканчиваются запасы. Мы только что спалили семилетний запас «Джавелинов», — приводит слова политика ИА Красная Весна.

Галлахер считает, что дефицит вооружений может подорвать способность Соединенных Штатов оказывать военную помощь не только киевскому режиму, но и Тайваню.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«А Украине ещё за это и расплачиваться», — отреагировал Yury.

«Ай да Зеленский, ай да наркоман! Скоро божественные США по ветру пустит», — иронизирует Василий.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Обидно им за то, что половина трофеями пошла в Россию», — не без юмора добавил один из участников обсуждения.

«Короче, США утилизировали «Джавелины» с подходящими сроками эксплуатации», — прокомментировал новость Максим М.

«А сколько карманов и офшоров набили?!» — поинтересовался GGG.

«Не всё сожгли, ещё армию ДНР и ЛНР вооружили», — с сарказмом отметила Светлана.

«Ждите «Джавелины» на Ближнем Востоке, а посредников — в Европе», — пошутил Дмитрий.

«Брешет, никогда не поверю, чтобы в такое время США разбазарили и свои запасы», — написал Siberian.

«Всю «просрочку» спихнули, один из четырех стрелял, а денег взяли как за новые. Пусть не прибедняются! Развод по американски — спихнуть просрочку и набивать себе цену», — отреагировал Евгений С.

«Молодцы… продали! Семь лет сбагрить не могли, сейчас денег заработали», — прокомментировала новость Людмила.

«Почему сожгли? Продали в кредит. А Зеленский продал за наличные и денежки вывел в офшоры», — смеется Наташа.

«Неверно, «Джавелины» теперь стоят на вооружении ДНР. Правда, *овно редкостное, но через раз пойдут!!!» — с сарказмом подытожил «О себе».

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