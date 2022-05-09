Орел, , 15:40 — REGNUM Более 21 тысячи человек встали в колонну «Бессмертного полка» 9 мая в Орле, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

«Бессмертный полк» в Орле Пресс-служба правительства Орловской области

Шествие началось в 12:00 с площади Ленина. В акции приняли участие, в том числе, вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР. Вместе с портретами героев Великой Отечественной войны по улицам Орла пронесли фотографии воинов-интернационалистов, орловцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

«Бессмертный полк» показывает объединение многонационального русского народа. Я всех искренне поздравляю и желаю, чтобы наши бойцы в рамках военной спецоперации успешно выполнили свой воинский долг, в нашей области, в нашей стране, во всем мире воцарилась стабильность и благополучие», — обратился к участникам шествия губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Во главе колонны «Бессмертного полка» пронесли полотно Знамени Победы площадью 200 квадратных метров и размером 20 на 10 метров. Штандарт «Бессмертного полка» пронесли командиры спецподразделений Управления Росгвардии в Орловской области.

От площади Ленина колонна прошла по ул. Максима Горького, 60-летия Октября, Герценскому мосту, ул. Герцена, ул. Московской до сквера Танкистов.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла во всех районах области.