По Мурманску прошел «Бессмертный полк»
Мурманск,
9 мая 2022, 15:39 — REGNUM В Мурманске «Бессмертный полк» собрал сотни горожан.
«Павшие герои прошли бок о бок с нами. Вот она — вечная память! В наших книгах и песнях, в нашей истории, в наших сердцах!», — написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.
История вопроса
День празднования окончания Великой Отечественной войны и победы Советской армии. Отмечается ежегодно 9 мая в России, странах СНГ и многих других. Праздничные мероприятия часто включают народные гуляния, военные парады, салюты, тематические постановки.
Важной традицией праздника стало проведение акции «Бессмертный полк», которая охватила весь мир. В этот день люди выходят на улицы с портретами своих воевавших родственников и следуют по заранее оговоренному маршруту, поют военные песни или молча отдают дань памяти погибшим героям.
«Бессмертный полк» проводится ежегодно с 2012 года. С каждым годом количество стран, в которых проходят шествия "Бессмертного полка" увеличивается.