Мурманск, 9 мая 2022, 15:39 — REGNUM В Мурманске «Бессмертный полк» собрал сотни горожан.

Парад Победы, Мурманск
Парад Победы, Мурманск
«Павшие герои прошли бок о бок с нами. Вот она — вечная память! В наших книгах и песнях, в нашей истории, в наших сердцах!», — написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.
Парад Победы, Мурманск
Парад военной техники, Мурманск
«Бессмертный полк» в Мурманске