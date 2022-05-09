Чита, 9 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Сегодня, в День Победы большая праздничная программа «Что ты знаешь о войне» станет завершающим аккордом Дня Победы в Чите, будут салют и фейерверк, сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

Масштабная праздничная программа, наряду с военным парадом, шествием «Бессмертного полка» является традиционным мероприятием празднования Великой Победы в Забайкалье. В этом году к организации грандиозного представления подключились лучшие творческие силы региона во главе с Заслуженным работником культуры России, лауреатом премии Правительства РФ Галиной Сыроватка, которая является главным режиссером мероприятия. Всего в выступлении задействовано около 500 артистов.

Министерство культуры края поставило задачу руководителям отраслевых учреждений в ходе праздничной программы выразительными средствами культуры и искусства провести параллели между далекими 40-ми, когда советский народ вступил в битву с фашизмом, а также с военными операциями новейшего времени. Будут чествовать героев минувших лет и наших современников, вставших на защиту мирных жителей Донбасса. Специально для праздника подготовлены массовые номера и новые песни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите колонна Бессмертного полка прошла 9 мая по улице Ленина до Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев, собрав порядка девяти тысяч человек.

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