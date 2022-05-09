Мариуполь, ДНР, 9 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день электрики Донецкой Народной Республики (ДНР) подвели к Мариуполю электричество и начали восстановление электросетей в районах города. Об этом 9 мая рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

council.gov.ru Глава ДНР Денис Пушилин

«Что касается электричества в самом Мариуполе, мне вчера МЧС отчиталось о том, что проведено разминирование и энергетики смогли дотянуть электричество до самого Мариуполя. То есть к Мариуполю уже подвод есть, теперь это будет уже по районам», — сказал он.

Также глава ДНР отметил, что для властей республики первоочередной задачей было подвести электричество к фильтровальной станции, так как водоснабжение Мариуполя будет вестись со Старокрымского водохранилища.

Кроме того, Пушилин рассказал, что фильтровальная станция была запитана еще 6 мая и для ее полноценной работы необходимо еще около недели, после чего в городе появится водоснабжение. При этом он уточнил, что на первом этапе вода из-за разрушений коммуникаций будет поступать не во все районы Мариуполя.

«Она будет подводиться все дальше и дальше, по мере восстановления трубопроводов», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в освобожденном от ВСУ городе Волноваха зажгли вечный огонь.