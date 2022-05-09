Йошкар-Ола, 9 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Йошкар-Оле прошёл парад Победы. По центральным улицам торжественным маршем прошли войска Йошкар-Олинского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, юнармейцы и кадеты.

пресс-служба правительства Марий Эл Фрагмент парада в Йошкар-Оле

Традиционно парад начался с выноса Государственного Флага Российской Федерации и Знамени Победы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В торжественном шествии приняли участие 33 парадных расчета — всего 1,8 тыс. человек.

Перед трибунами прошли воины 14-й Киевско-Житомирской ордена Кутузова 3-ей степени ракетной дивизии, технической базы Военно-Морского Флота, сотрудники региональных ведомств: Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел, Управления Росгвардии, Главного управления МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, юнармейцы и кадеты.

В составе механизированной колонны проехали грузовые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-66, Орудие Победы — 76-ти миллиметровая дивизионная противотанковая пушка образца 1942-го года ЗИС-3. В колонне современной техники можно было увидеть бронированную машину дистанционного разминирования «ЛИСТВА», автономную пусковую установку ракетного комплекса «ЯРС», боевую противодиверсионную машину «ТАЙФУН», тропосферную радиорелейную станцию ТОРФ-2 на базе шасси МАЗ-543 «ВЫБОР». Колонну военизированной техники замкнули два автомобиля КамАЗ с гуманитарным грузом для жителей Донбасса от жителей Марий Эл.

Завершило парад специальное воинское подразделение, которое в рамках плац-концерта показало под аккомпанемент военного оркестра образцовое выполнение строевых приёмов с оружием на месте и в движении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Марий Эл Александр Евстифеев, поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей республики с 9 мая заявил, что 9 Мая — священная дата для нашей страны, которая является символом национального триумфа и патриотизма, стойкости и самоотверженности народа.