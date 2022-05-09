Самара, 9 мая, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Предложения по наименованию улиц, скверов в Самарской области в честь защитников Отечества сегодняшнего дня поступили от общественных организаций главе региона Дмитрию Азарову. Об этом 9 мая он сообщил на торжественном приеме, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

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«Мы все эти предложения самым внимательным образом рассмотрим и примем решение. Мы, конечно, должны сегодня все вместе позаботиться о семьях защитников Отечества. Мы должны сделать все, чтобы дети получили нужное образование, чтобы поддержку нашу семьи защитников Отечества — как героев Великой Отечественной войны, так и сегодняшних дней — чувствовали всегда», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он также выказал уверенность в том, что, объединившись и сплотившись вокруг президента России Владимира Путина народ преодолеет любые невзгоды и обязательно победит.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азароввручил жителям региона награды за труд, служение людям и развитие ветеранского движения.