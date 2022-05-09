Саратов, 9 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Более 120 тыс. жителей города Саратова встали в ряды «Бессмертного полка» в День Победы. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

t. me/busargin_r Акция «Бессмертный полк» в Саратове

По центральным улицам Саратова жители пронесли портреты родных и близких, отдавших жизнь за Родину.

«Все эти люди — свидетельство того, что память о наших воинах, освободивших мир от фашизма, живет и передаётся из поколения в поколение. Хранить эту память — наш долг», — написал вице-губернатор в своем телеграм-канале.

По словам Бусаргина, в этот день все вспоминают подвиги близких, чей жизненный путь стал примером. Сам председатель регионального правительства прошел в рядах Бессмертного полка с портретами двух дедушек, которые были призваны на фронт в 1943 году.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове 9 мая память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню, мемориалу «Журавли», памятникам Воину-Освободителю и «Молчащий колокол».

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