Москва, , 15:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве 9 мая.

Владимир Путин в колонне «Бессмертного полка» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Движение колонн «Бессмертного полка» началось в 15:00 мск. Президент России прошёл с другими участниками акции с портретом отца.

Владимир Спиридонович Путин в годы Великой Отечественной войны был бойцом 330-го стрелкового полка 86-й дивизии Красной армии. Он получил ранение в ноябре 1941 года при защите Невского пятачка.

Шествия «Бессмертного полка» в День Победы в 2020 и 2021 годах были отменены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. По оценкам организаторов, в 2022 году в Москве в шествии «Бессмертного полка» принимает участие более миллиона человек.