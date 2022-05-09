Кострома, , 16:37 — REGNUM Около 23 тысяч костромичей присоединились к «Бессмертному полку» 9 мая 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Акция прошла в Костроме в шестой раз. В 2020 и 2021 годах её отменяли из-за пандемии коронавируса.

Ветераны Наталья Диева © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Костроме

«Большое количество людей сегодня пришло. Все соскучились друг по другу, потому что два года не было таких грандиозных мероприятий. Актуальность народной акции связана с тем, что сегодня нам опять приходится сталкиваться с вызовами, угрозами, преодолевать проблемы, которые возникали ранее», — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Перед началом шествия костромичи посетили торжественное построение Костромского гарнизона, курсантов военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), кадетов у монумента Славы. На нём присутствовали ветераны. В прошлые годы они проезжали в «Бессмертном полку» на автомобилях, однако в этот раз от этой составляющей события было решено отказаться.

Флаг ВДВ Наталья Диева © ИА REGNUM

Ветераны Наталья Диева © ИА REGNUM

Костромичи на параде военнослужащих костромского гарнизона Наталья Диева © ИА REGNUM

Участники «Бессмертного полка» Наталья Диева © ИА REGNUM

Шествие Наталья Диева © ИА REGNUM

Шествие прошло по традиционному маршруту длиной в 2,5 км — от «Вечного огня» до Сусанинской площади. В нём вместе с горожанами прошли труженики тыла, губернатор? председатель Костромской областной думы, руководители департаментов и силовых ведомств.

Губернатора Костромской области Сергей Ситников со спикером Костромской облдумы Алексеем Анохиным, главой Костромы Юрием Журиным, епископом Галичским и Макарьевским Алексием, имамом костромской мемориальной мечети Ришатом Сайдашевым Наталья Диева © ИА REGNUM

Коммунисты возлагают венок к мемориалу Наталья Диева © ИА REGNUM

Мотоциклист Наталья Диева © ИА REGNUM

Лития Наталья Диева © ИА REGNUM

Лития в память погибших в годы Великой Отечественной войны Наталья Диева © ИА REGNUM

Коммунисты возлагают венок к мемориалу Наталья Диева © ИА REGNUM

Несмотря на холодную, ветреную и дождливую погоду акция собрала больше участников, чем в 2019 году. Тогда с портретами родственников прошли 20 тысяч горожан. В центре города праздник продолжили выступления музыкантов. На 22:00 в Костроме запланирован праздничный салют.

«Бессмертный полк» в Костроме

Читайте ранее в этом сюжете: Война: Костромской край в 1941—1945 годах

Читайте развитие сюжета: Костромской губернатор пообещал провести «Бессмертный полк» в 2022 году