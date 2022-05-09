Кострома, 9 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Около 23 тысяч костромичей присоединились к «Бессмертному полку» 9 мая 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Акция прошла в Костроме в шестой раз. В 2020 и 2021 годах её отменяли из-за пандемии коронавируса.

Наталья Диева ИА REGNUM Ветераны

«Бессмертный полк» в Костроме

«Большое количество людей сегодня пришло. Все соскучились друг по другу, потому что два года не было таких грандиозных мероприятий. Актуальность народной акции связана с тем, что сегодня нам опять приходится сталкиваться с вызовами, угрозами, преодолевать проблемы, которые возникали ранее», — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Перед началом шествия костромичи посетили торжественное построение Костромского гарнизона, курсантов военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), кадетов у монумента Славы. На нём присутствовали ветераны. В прошлые годы они проезжали в «Бессмертном полку» на автомобилях, однако в этот раз от этой составляющей события было решено отказаться.

Наталья Диева ИА REGNUM Флаг ВДВ

Наталья Диева ИА REGNUM Ветераны

Наталья Диева ИА REGNUM Костромичи на параде военнослужащих костромского гарнизона

Наталья Диева ИА REGNUM Участники «Бессмертного полка»

Наталья Диева ИА REGNUM Шествие

Шествие прошло по традиционному маршруту длиной в 2,5 км — от «Вечного огня» до Сусанинской площади. В нём вместе с горожанами прошли труженики тыла, губернатор? председатель Костромской областной думы, руководители департаментов и силовых ведомств.

Наталья Диева ИА REGNUM Губернатора Костромской области Сергей Ситников со спикером Костромской облдумы Алексеем Анохиным, главой Костромы Юрием Журиным, епископом Галичским и Макарьевским Алексием, имамом костромской мемориальной мечети Ришатом Сайдашевым

Наталья Диева ИА REGNUM Коммунисты возлагают венок к мемориалу

Наталья Диева ИА REGNUM Мотоциклист

Наталья Диева ИА REGNUM Лития

Наталья Диева ИА REGNUM Лития в память погибших в годы Великой Отечественной войны

Наталья Диева ИА REGNUM Коммунисты возлагают венок к мемориалу

Несмотря на холодную, ветреную и дождливую погоду акция собрала больше участников, чем в 2019 году. Тогда с портретами родственников прошли 20 тысяч горожан. В центре города праздник продолжили выступления музыкантов. На 22:00 в Костроме запланирован праздничный салют.