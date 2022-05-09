В Костромской области впервые за три года прошёл «Бессмертный полк»
Кострома, 9 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Около 23 тысяч костромичей присоединились к «Бессмертному полку» 9 мая 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Акция прошла в Костроме в шестой раз. В 2020 и 2021 годах её отменяли из-за пандемии коронавируса.
Перед началом шествия костромичи посетили торжественное построение Костромского гарнизона, курсантов военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), кадетов у монумента Славы. На нём присутствовали ветераны. В прошлые годы они проезжали в «Бессмертном полку» на автомобилях, однако в этот раз от этой составляющей события было решено отказаться.
Шествие прошло по традиционному маршруту длиной в 2,5 км — от «Вечного огня» до Сусанинской площади. В нём вместе с горожанами прошли труженики тыла, губернатор? председатель Костромской областной думы, руководители департаментов и силовых ведомств.
Несмотря на холодную, ветреную и дождливую погоду акция собрала больше участников, чем в 2019 году. Тогда с портретами родственников прошли 20 тысяч горожан. В центре города праздник продолжили выступления музыкантов. На 22:00 в Костроме запланирован праздничный салют.