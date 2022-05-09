Москва, 9 мая, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Специальная военная операция Вооруженных сил РФ по денацификации Украины идет по плану и поставленные для нее цели будут достигнуты. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с Артёмом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Kremlin.ru Обращение Владимира Путина перед началом спецоперации на Украине.

По словам российского лидера, в случае, если бы был хоть один шанс решить ситуацию на Украине мирным путем, Россия это бы сделала, однако таких шансов нашей стране не оставили.

«Другого выбора просто не было. Ребята воюют мужественно, героически, профессионально. Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут. На этот счет нет никаких сомнений!», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия использовала бы шанс на мирное разрешение ситуации на Украине, однако таких шансов ей не оставили.