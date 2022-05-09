Новосибирск, , 15:22 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 9 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1292 пациента. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

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За прошедшие сутки было выявлено 89 случаев заражения коронавирусом. За это же время 95 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 162 567 случаев заражения коронавирусом, 159 045 человек выписаны с выздоровлением, 2330 пациентов скончались.