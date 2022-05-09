Чита, , 15:19 — REGNUM В Иркутске сегодня, 9 мая, в акции Бессмертный полк приняли 67 750 иркутян и гостей города, сообщает пресс-служба областного правительства.

Бессмертный полк в Иркутской области Правительство Иркутской области

«Шествие «Бессмертный полк» стало одним из самых масштабных за его историю в Иркутске. Это свидетельствует о единстве нашего народа, о том, что память о подвиге бойцов, которые сражались за Великую Победу, жива в сердцах последующих поколений», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

В 2022 году впервые с начала пандемии шествие вновь состоялось в традиционном формате. Люди прошли колонной от танка «Иркутский Комсомолец» по центральным улицам города.

Акция «Бессмертный полк» в Иркутске состоялась в девятый раз. Впервые Иркутск присоединился к ней в 2014 году. Тогда с портретами фронтовиков и тружеников тыла на улицы вышли около трех тысяч человек. В 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате.

Напомним, в июле 2020 года, в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое провёл президент России Владимир Путин, Иркутску было присвоено звание «Город трудовой доблести».

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