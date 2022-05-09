Москва, 9 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку факту нападения на российского посла в Варшаве 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Кладбище советских воинов в Польше

«Следователям поручено во взаимодействии с Министерством иностранных дел России установить все обстоятельства противоправного, циничного поступка пронацистских последователей, установить причастных и принять меры к их привлечению к уголовной ответственности», — сообщили в Следственном комитете.

Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева произошло в Варшаве 9 мая в ходе возложения венка на кладбище советских воинов. Посла и других российских дипломатов облили краской, сорвав церемонию.

МИД РФ выразил решительный протест польским властям за потакание неонацистам. В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали от Варшавы незамедлительно организовать проведение сорванной церемонии.