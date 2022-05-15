15 мая 2022 | Время чтения 14 мин

Каждый третий танк и грузовик, половина пушек, взрывчатки, подводных лодок, каждый четвертый истребитель и миномет, произведенный в Советском Союзе в годы войны, поступили на фронт из Горького. С 1941 по 1945 год Горьковская область (ныне – Нижегородская) была одним из ключевых военно-промышленных районов Советского Союза.

Григорий Михайлов, , 15:00 — REGNUM Каждый третий танк и грузовик, половина пушек, взрывчатки, подводных лодок, каждый четвертый истребитель и миномет, произведенный в Советском Союзе в годы войны, поступили на фронт из Горького. С 1941 по 1945 год Горьковская область (ныне — Нижегородская) была одним из ключевых военно-промышленных районов Советского Союза.

Строительство оборонительного рубежа

В годы войны из города Горького и Горьковской области в Красную армию было призвано свыше 822 тысяч человек, а с учетом кадровых военных, находившихся в рядах вооруженных сил к лету 41-го, — 884 тысячи. В предвоенные и военные годы в Горьком и области было сформировано и отправлено на фронт 79 стрелковых, танковых, механизированных, авиационных и других частей и соединений.

Горьковский оборонительный рубеж

Захват города Горького, одного из крупнейших военно-промышленных центров Советского Союза, был одной из целей плана «Барбаросса». Войска 2-й танковой группы Гудериана должны были прорваться через Рязань к Мурому и, переправившись через Оку, взять Арзамас. Захватив этот город, они вышли бы на Горький с юга. Изначально планировалось взять город во второй половине сентября — начале октября 1941 года.

Ответом на растущую угрозу появления вражеских войск стало сооружение Горьковского оборонительного рубежа. Строили его местные жители.

Строительство оборонительного рубежа

Всего на «на окопы» было мобилизовано более трехсот тысяч человек трудоспособного населения области, в том числе 150 тысяч жителей Горького. Основу составляли женщины, не занятые на военном производстве, мужчины, не призванные в армию по состоянию здоровья, студенты вузов и старших курсов техникумов, ученики девятых и десятых классов средних школ. Уклоняющихся карали штрафом до 3000 руб. либо административным арестом на срок до шести месяцев.

Оборонительный рубеж составляли противотанковые рвы — траншеи глубиной три метра и шириной четыре метра. Кроме того, на всех танкоопасных направлениях устанавливались бетонные надолбы и противотанковые «ежи», сваренные из обрезков рельсов, устраивались завалы из больших деревьев, спиленных в ближайших лесах. Также строились долговременные огневые точки и дерево-земляные огневые точки для пулеметных расчетов, командные пункты и землянки.

Строительство оборонительного рубежа

Оборонительный рубеж

Условия труда и быта «на окопах» были исключительно тяжелыми — зима в 1941 году наступила рано, а морозы достигали 40 градусов. Земля не поддавалась лому, военным саперам приходилось вначале взрывать мерзлую землю динамитом, потом в ход шли лопаты. Рабочий день «на окопах» длился с 7 утра до 18 часов, с часовым перерывом на обед. «Окопники» были поселены в деревенских избах, им самим приходилось заботиться о пропитании.

За два с половиной месяца самоотверженной работы в тяжелейших погодных условиях строителями оборонительного рубежа был выполнен грандиозный объем работ. Было вынуто 12 миллионов кубометров земли. Длина противотанковых рвов и прочих заграждений для бронетехники составила 774 км. На оборонительных линиях имелось 1107 дотов и дзотов, 615 сборных железобетонных пулеметных точек, а также 114 командных и наблюдательных пунктов. Для личного состава было построено свыше тысячи землянок, оборудованных печками.

Проект ИА REGNUM «Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский

В пресс-центреИА REGNUM30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества состоялась научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». О трудовом подвиге горьковчан на строительстве оборонительных сооружений рассказала в формате видеоконференцсвязи заместитель директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГКУ ГОПАНО) Марина Марченко.

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Партизанское движение

Промышленные объекты и важные стратегические сооружения охраняли созданные в Горьковской области истребительные отряды. Они вели борьбу с вражескими десантами и разведгруппами. Позднее на базе горьковских истребительных отрядов были созданы истребительно-партизанские подразделения, выполнявшие спецзадания командования Западного и Северо-Западного фронтов. Они действовали в тылу врага в Московской, Ленинградской. Смоленской, Псковской и других областях.

Ополченцы Горьковского драмтеатра. Нижний Новгород (Горький). 1941 (с) П.А. Вышкинд

Сормовские ополченцы. Нижний Новгород (Горький). 22.07.1941 (с) П. Мозжухин

На базе Горьковской межкраевой школы НКВД был создан специальный факультет, готовивший радиооператоров для работы в составе партизанских и диверсионных отрядов в тылу врага. В январе 1943 года состоялся первый выпуск — все 39 человек были распределены в качестве радистов в разведывательно-диверсионные группы органов госбезопасности и в составе этих групп были выброшены в тыл врага. При выполнении задания многие радисты первого выпуска спецфакультета погибли. В Горький из них после войны вернулись лишь двое.

Количество погибших

Из 884 тысяч отправленных на фронт из Горького человек погибло 334 393 человека.

Подвиг экипажа капитана Николая Гастелло повторили восемь горьковчан-нижегородцев, семеро летчиков совершили тараны в небе, восемь воинов из Горьковской области закрыли своими телами амбразуры вражеских дотов и дзотов.

Герои Советского Союза

Более 300 горьковчан были удостоены за подвиги высшей награды — звания Героя Советского Союза (список). Дважды Героями Советского Союза стали генералы Ворожейкин Арсений Васильевич и Рязанов Василий Георгиевич. 50 горьковчан стали полными кавалерами ордена Славы.

Дважды Герой Советского Союза генерал Ворожейкин Арсений Васильевич Дважды Герой Советского Союза генерал Рязанов Василий Георгиевич

Тыл — фронту

Горький в годы войны стал одним из крупнейших военно-промышленных центров страны. Перед войной в Горьковской области работало 44 предприятия, с 1941 по 1945 гг. было запущено еще 22, из них 13 эвакуированных.

В Горьком было произведено 33,2% танков и САУ, 33% артиллерийских систем (среднего калибра и выше), 26% самолетов-истребителей, половина подводных лодок от общего выпуска по стране. Кроме того, здесь изготовлялись грузовые автомобили (34,5%), моторы, радиостанции (59,9%), реактивные минометы («Катюши»), 120-мм полковые (c 1944 г. — 160-мм) и 82-мм батальонные миномёты, армейские мотоциклы и многое другое.

Автомобили ГАЗ-ААА выходят из ворот Горьковского автомобильного завода им. Молотова. Нижний Новгород (Горький). 1942-1943

Артиллерийский завод ЗИС-3. Нижний Новгород (Горький). 1941-1942

Артиллерийский завод ЗИС-3. Нижний Новгород (Горький). 1942

Горьковские машиностроительные и металлообрабатывающие заводы поставили фронту более 50 млн артиллерийских снарядов и мин всех калибров, на химических предприятиях производилось до 50% взрывчатых веществ от общего выпуска по стране и было снаряжено более 150 млн штук боеприпасов.

Машиностроительный завод «Новое Сормово». В годы войны завод установил абсолютный мировой рекорд по количеству произведенной артиллерии. «Новое Сормово» отправило на фронт 101 000 орудий. На всех заводах гитлеровской Германии и ее союзников собрали 104 000. В годы войны предприятие увеличило выпуск продукции в 19 раз.

В годы войны завод установил абсолютный мировой рекорд по количеству произведенной артиллерии. «Новое Сормово» отправило на фронт 101 000 орудий. На всех заводах гитлеровской Германии и ее союзников собрали 104 000. В годы войны предприятие увеличило выпуск продукции в 19 раз. Завод «Красное Сормово». Сормовичи поставили на фронт в годы войны 13 тысяч танков Т-34, 27 подводных лодок, тысячи тонн боеприпасов. Георгий Жуков вспоминал, что «в октябре 1941 года… мы начали получать с сормовского завода первые танки Т-34. Эта помощь пришла вовремя и сыграла большую роль в битве за Москву…». За годы войны производительность труда на заводе выросла в четыре раза.

Сормовичи поставили на фронт в годы войны 13 тысяч танков Т-34, 27 подводных лодок, тысячи тонн боеприпасов. Георгий Жуков вспоминал, что «в октябре 1941 года… мы начали получать с сормовского завода первые танки Т-34. Эта помощь пришла вовремя и сыграла большую роль в битве за Москву…». За годы войны производительность труда на заводе выросла в четыре раза. Авиазавод №21. В годы войны горьковский авиазавод выпустил 19 202 самолета типов ЛаГГ и Ла. Горьковчане дали фронту каждый третий истребитель. В 1944 году, когда сборку самолетов перевели на конвейер, завод выдавал по 26 машин в сутки. Ремонтные бригады завода выезжали на фронт для восстановления самолетов, пострадавших в бою, — в строй возвращены несколько тысяч машин.

В годы войны горьковский авиазавод выпустил 19 202 самолета типов ЛаГГ и Ла. Горьковчане дали фронту каждый третий истребитель. В 1944 году, когда сборку самолетов перевели на конвейер, завод выдавал по 26 машин в сутки. Ремонтные бригады завода выезжали на фронт для восстановления самолетов, пострадавших в бою, — в строй возвращены несколько тысяч машин. Горьковский автозавод. Автозавод в годы войны производил легкие танки Т-60 и Т-70, самоходно-артиллерийские установки СУ-76, броневики БА-64, мины, реактивные снаряды М-13 и мины для 82-мм минометов. Завод обеспечивал все автомобильные и почти все артиллерийские предприятия колесами, выпускал авиационные моторы для пикирующих бомбардировщиков Пе-2, был единственным заводом в стране по производству колясок к армейским мотоциклам. На ГАЗе было произведено 30% танков и самоходно-артиллерийских установок, 52% грузовиков от общего количества, выпущенного промышленными предприятиями СССР.

Автозавод в годы войны производил легкие танки Т-60 и Т-70, самоходно-артиллерийские установки СУ-76, броневики БА-64, мины, реактивные снаряды М-13 и мины для 82-мм минометов. Завод обеспечивал все автомобильные и почти все артиллерийские предприятия колесами, выпускал авиационные моторы для пикирующих бомбардировщиков Пе-2, был единственным заводом в стране по производству колясок к армейским мотоциклам. На ГАЗе было произведено 30% танков и самоходно-артиллерийских установок, 52% грузовиков от общего количества, выпущенного промышленными предприятиями СССР. Завод имени Фрунзе . Победа Красной армии в танковом сражении на Курской Дуге во многом стала возможной благодаря организации связи. Танковыми радиостанциями 12-РТ фронт снабжал горьковский завод имени Фрунзе, в годы войны — завод №326. Всего за четыре года войны горьковчане дали фронту около 60 000 радиостанций.

. Победа Красной армии в танковом сражении на Курской Дуге во многом стала возможной благодаря организации связи. Танковыми радиостанциями 12-РТ фронт снабжал горьковский завод имени Фрунзе, в годы войны — завод №326. Всего за четыре года войны горьковчане дали фронту около 60 000 радиостанций. Завод имени Ленина (НИТЕЛ). Предприятие выпускало свыше 70 различных изделий, значительную часть которых составляли радиостанции. На фронт было поставлено 50 422 комплекта радиостанций, 112 000 комплектов переговорных устройств для самолетов, танков и кораблей, 234 000 полевых телефонных аппаратов. Почти все самолеты советской авиации, все военные аэродромы, значительная часть сухопутных соединений, береговые дальней связи — корабли и подводные лодки — имели радиостанции производства завода им. Ленина. Все танковые и самолетные заводы СССР обеспечивались переговорными устройствами горьковского производства.

Предприятие выпускало свыше 70 различных изделий, значительную часть которых составляли радиостанции. На фронт было поставлено 50 422 комплекта радиостанций, 112 000 комплектов переговорных устройств для самолетов, танков и кораблей, 234 000 полевых телефонных аппаратов. Почти все самолеты советской авиации, все военные аэродромы, значительная часть сухопутных соединений, береговые дальней связи — корабли и подводные лодки — имели радиостанции производства завода им. Ленина. Все танковые и самолетные заводы СССР обеспечивались переговорными устройствами горьковского производства. Выксунский металлургический завод располагал двумя мощными мартеновскими печами, не имеющими аналогов в регионе, и единственным в СССР цехом по производству электросварных труб. В годы Великой Отечественной войны завод в рекордные сроки освоил выпуск принципиально новой продукции — броневой стали, которую поставлял на ГАЗ.

располагал двумя мощными мартеновскими печами, не имеющими аналогов в регионе, и единственным в СССР цехом по производству электросварных труб. В годы Великой Отечественной войны завод в рекордные сроки освоил выпуск принципиально новой продукции — броневой стали, которую поставлял на ГАЗ. Завод имени Свердлова. На этом дзержинском предприятии снаряжались боеприпасы как для Красной армии, так и для Военно-морского флота. В 1942 г. на предприятии вступил в строй крупнейший в стране цех по производству взрывчатки. Из всех взрывчатых веществ, произведенных в СССР, половина была изготовлена на заводе имени Свердлова. Каждый второй снаряд и каждая третья бомба, обрушившиеся на противника, были снаряжены здесь.

Руководители завода № 21 С.А. Лавочкин, А.В. Агуреев и С.И. Агаджанов. Нижний Новгород (Горький). 1943 (с) Мозжухин

На завершающем этапе войны горьковская промышленность оставалась важнейшим арсеналом страны. Выпуск продукции для фронта на ряде заводов увеличился в 4−5 раз, а по некоторым предприятиям — в 10 и более раз.

Сельское хозяйство

За первые два с половиной года войны в области на 5% увеличились посевные площади, выросло поголовье скота. А в 1943 году — самом тяжелом в экономическом отношении на селе за все военное время — уборочные площади не только не уменьшились, но даже возросли на 6%, валовый сбор снизился на 24%, а не на 44%, как это имело место по России в целом. Всего за войну Горьковская область поставила для нужд армии и флота 794 964 тонны муки и крупы, трудящимся — 1 357 540 тонн, сдала хлеба государству 1 391 559 тонн, 355 987 тонн картофеля, десятки тысяч тонн овощей, мяса, масла и молока.

Школьники идут на сбор колосков. Колхоз им. Кирова Кстовского района. 1943 Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Экипировка и продукты

Армия и флот получили от горьковчан почти миллион гимнастерок, два миллиона единиц валенок и кожаных сапог, 56,5 тысячи полушубков, 1,3 млн плащ-палаток, 285 163 пар лыж, 795 тысяч тонн муки и крупы, 30,5 тысячи тонн макаронных изделий, 20 тысяч тонн сухарей, 30 тысяч тонн различных концентратов, 356 тысяч тонн картофеля, 53 287 тонн мыла.

В блокадный Ленинград отправлено 128 вагонов с продовольствием. 1500 тонн муки, 200 тонн гороха, 150 тонн мяса и других продуктов.

Обозы с продуктами на Автозаводе. Нижний Новгород (Горький). 1943

Существенную помощь оказал город Горький в восстановлении Сталинграда, Ленинграда, Донбасса и других освобожденных территорий, направив туда рабочих и необходимое оборудование.

Почаинский овраг. Кремль. Нижний Новгород (Горький). 1944-1945 (с) Семён Фридлянд

КИМ-10-52 у Бусыгинского дома. Нижний Новгород (Горький). 1941

Транспорт

Горький помог фронту не только едой, одеждой и вооружением. Суда Верхне-Волжского пароходства в 1942 году под непрерывными бомбёжками успешно доставляли в Сталинград войска, оружие и боеприпасы, эвакуировали раненых, население и грузы. 23 000 железнодорожников доставили на фронт 100 тысяч артиллерийских орудий, 1,5 тысячи боевых самолётов, 23,6 тысячи танков, 10 тысяч миномётов, 10 тысяч «Катюш», 8 тысяч самоходных установок и 500 тысяч автомашин.

Бомбардировки Горького

За 1941−1943 гг. было совершено 47 налетов вражеской авиации, в которых участвовало 811 самолетов противника. ПВО сбили 33 бомбардировщика, повреждили — 530. К промышленным объектам удалось прорваться 120 самолетам. На Горький было сброшено около 35 000 бомб, 590 горьковчан было убито, 1509 ранено.

Аэрофотосъемка Люфтваффе. Нижний Новгород (Горький). 1942-1943

Детский сад №8 после бомбежки. Нижний Новгород (Горький). 1941-1943

Завод имени Ленина (НИТЕЛ) подвергался бомбежке немецкой авиации 4 ноября 1941 года. Погибло 94 человека, в том числе и директор завода, один из корпусов был полностью разрушен. Но завод продолжал работать и наращивать выпуск продукции.

В июне 1943 года гитлеровцы бомбили Горьковский автозавод. Погибло много рабочих, повреждено 50 зданий, более девяти километров конвейеров, около шести тысяч единиц оборудования. Сто дней потребовалось, чтобы полностью восстановить цехи и начать работать на полную мощность.

Вид на школу N 117 в Сормово. Нижний Новгород (Горький). 1942-1945

Эвакуация

К февралю 1942 года горьковчане приняли и разместили на территории области 176,8 тысячи эвакуированных, из них 45 тысяч детей из Ленинграда, Москвы, Белоруссии, Латвии, Литвы и т.д., для которых было организовано 135 детских домов.

Вид на город. Нижний Новгород (Горький). 1944-1945 (с) Семён Фридлянд

Госпитали

В годы Великой Отечественной Горьковская область стала огромным госпитальным тыловым пунктом, лечение в котором прошли более 400 тысяч бойцов и командиров Красной армии.

Первый военно-санитарный поезд пришел в Горький 11 июля 41-го года. Под госпитали приходилось переоборудовать школы, институты, общежития и даже Дворец труда.

В разные периоды войны в Горьковской области функционировал 171 эвакогоспиталь на 71 640 коек, где находились на излечении 422 тысячи 949 красноармейцев.

В июне 1941 года в Горьковской области имелось всего 1679 врачей, особо острая нехватка ощущалась в эпидемиологах. Все силы и средства санитарной службы совместно со всеми органами власти были направлены на предупреждение и ликвидацию инфекционных заболеваний, недопустимость массовых эпидемий.

Киселихинский госпиталь ветеранов войны. Нижегородская область. 1941

Сбитый самолёт Люфтваффе. Нижний Новгород (Горький). 1941 (с) П.А. Вышкинд

Салют в Горьком в ноябре 1943 года

Открытие памятника Козьме Минину. Нижний Новгород (Горький). 07.11.1943

За 1941 год произошел резкий подъем инфекционных заболеваний, увеличилась заболеваемость сыпным тифом и корью. Высокой была заболеваемость туберкулезом, кишечными инфекциями (особенно дизентерией). Напряженный труд по борьбе с заболеваниями дал результат — к 1943 году в Горьковской области по сравнению с довоенным 1940 годом снизилась в 14 раз заболеваемость корью, в 12 раз — скарлатиной, в 3 раза — дизентерией, в 2 раза — брюшным тифом, в 1,5 раза — дифтерией.

Нижегородские эпидемиологи и микробиологи за годы войны освоили выпуск 18 наименований новых профилактических и лечебных противоинфекционных препаратов, которыми бесперебойно снабжались Красная армия и гражданское население.

Трудовые подвиги

С 1 сентября 1941 года в Горьком, городах и поселках городского типа Горьковской области были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия, установлены жесткие нормы отпуска в зависимости от категории. Рабочим и инженерно-техническим работникам первой категории полагалось в день по 800 граммов хлеба, служащим — 500 граммов, второй категории соответственно 600 и 400 граммов хлеба, иждивенцам и детям до 12 лет отпускалось по 400 граммов. Позднее были введены карточки практически на все продукты питания: на крупу, мясо, жиры, а также на керосин и даже на дрова.

Несмотря на тяжелые условия, жители области собирали средства на помощь фронту. За годы войны на средства горьковчан было построено несколько танковых колонн, в частности, «Горьковский динамовец», «Воротынская колхозница», «Горьковский комсомол», «Горьковский осовиахимовец», «Красноэтновец». На средства школьников построили танк «Горьковский пионер».

Митинг по поводу вручения заводу Красное Сормово переходящего красного знамени Государственного Комитета Обороны на постоянное хранение. Нижний Новгород (Горький). 1945

День Победы. Нижний Новгород (Горький). 1945

9 мая 1945 на площади Минина. Нижний Новгород (Горький)

Автомобиль Победы на Московском вокзале. Нижний Новгород (Горький). 09.05.1945

Более 114 млн рублей было собрано на постройку авиаэскадрильи имени Чкалова. По инициативе и на средства горьковских и муромских железнодорожников построены в начале 1942 года два бронепоезда — «Козьма Минин» и «Илья Муромец», которые вошли в состав 31-го Особого Горьковско-Варшавского дивизиона бронепоездов. На средства и по инициативе комсомольцев строились авиаэскадрилья имени Зои Космодемьянской и танковая колонна «Горьковский комсомол».

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Нижний Новгород в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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