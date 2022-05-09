Кемерово, 9 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 10 мая, в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

При этом в Промышленновском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

В Кемерове 10 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха ночью 0…-2 °C, днём +14…+16 °C.

На территории области ночью прогнозируется 0…-5 °C, местами 0…+5 °C, днём +13…+18 °C, местами +7…+12 °C.