Москва, , 15:11 — REGNUM Россия использовала бы шанс на мирное разрешение ситуации на Украине, однако такого шанса ей не дали. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с Артёмом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно бы, этот шанс использовали бы. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было», — сказал он.

Также глава Российского государства уточнил, что российские военные спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины воюют мужественно, героически и профессионально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин после парада на Красной площади в Москве в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной — «Воха»).