9 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 15:46 — REGNUM Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что населённый пункт Попасная в Луганской Народной Республике был полностью освобождён от неонацистов и теперь местные жители наконец-то могут вернуться к мирной жизни, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дешайтанизация продолжается! Уважение всем нашим парням!» — пишет Эмиль В.

Многие пользователи выразили слова поддержки и благодарности российским военным, которые, рискуя собственной жизнью, освобождают территорию Донбасса от нацистских оккупантов.

«Спасибо вам, ребята! Вы — гордость России! Ещё один очень важный город освобождён от нацистов. Вы — настоящие герои! Победы вам!» — обращается Инна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что российская армия с каждым днём становится всё более закалённой и профессиональной.

«Отличная работа! Ещё одна свободная территория от вооружённых до зубов нацистов ещё раз доказывает, что российская армия — самая сильная и мощная армия в мире. Поздравляю наши вооружённые силы и ополченцев. Вы просто мегапрофессионалы!» — указывает Давид Н.

«Это же просто прекраснейшая новость! Потихоньку идём к тому, чтобы цели спецоперации России были с успехом достигнуты! И это очень круто! Наши военные — огромные молодцы! Горжусь, что у нас такие герои», — написала Евгения К.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что взятие Попасной означает, что второй этап военной спецоперации России на Украине набирает свои обороты, и вскоре вся территория Донбасса будет освобождена от неонацистского режима Киева.

«Развивается наступление нашей армии. Попасная — важнейший опорный пункт противника, который был, а теперь он наш. Возвышенность. Отличная площадка для освобождения всей остальной территории свободного от нацизма Донбасса. Только вперёд!» — пишет Максим П.

«Хорошо, это очень важный момент в идущей спецоперации. Но это только начало. Работы ещё много, как на юге, так и на западе», — отмечает Артём Л.

Ряд пользователей указывает на то, что жители оккупированной бандеровцами территории Донецкой и Луганской Народных Республик восемь лет ждут, когда российские военные и ополченцы вызволят их из нацистского плена.

«И ведь город мог бы не пострадать вообще, веди себя бандеровцы по-человечески. Но на то они и бандеровцы, что только котёл в аду и ждёт. Люди, которые живут в Попасной, знают, кто им помогает избавиться от бешеных нациков, которым никого не жалко. Бандеровцы прикрываются людьми, как щитом, и, конечно, население благодарно российской армии за освобождение от нациков», — уверена Людмила К.

Нашлись и те, кто отмечает, что Вооружённые силы России помогают Народным милициям ДНР и ЛНР восстановить справедливость и принести на землю Донбасса долгожданный мир.

«Восемь лет убивала власть неонацистов Украины людей Донбасса! Сжигали людей в Одессе! Кричали: «Гори, гори вата!» Устраивали теракты против русских. Теперь наступает время возмездия. За геноцид людей Украины пришло время отвечать власти неонацистов Украины! Русская армия восстановит справедливость. Работайте, братья!» — написал Владимир Б.

Напомним, 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале о том, что населённый пункт Попасная в Луганской Народной Республике был полностью освобождён от украинских войск. Кадыров подчеркнул, что Попасная — важный и стратегический город, который годами находился под контролем неонацистов, но теперь местные жители наконец-то могут вернуться к мирной жизни.