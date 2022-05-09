Курск, , 15:11 — REGNUM Около 25 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Курске 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Шествие военных расчётов в Курске в День Победы Пресс-служба администрации Курской области

В Курске торжественные мероприятия к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне открылись возложением цветов и венков к могиле Неизвестного солдата, памятнику Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову и стеле «Курск-город воинской славы».

Затем на проспекте Победы прошло шествие расчётов войск курского гарнизона. В шествии также приняли участие представители силовых структур, кадетов и юнармейцев — всего более тысячи человек.

После парада в областном центре стартовала акция «Бессмертный полк» — в этом году она впервые состоялась у мемориала Курская дуга. В ряды «Бессмертного полка» встали более 25 тысяч курян, в руках они пронесли портреты своих родных — участников Великой Отечественной войны. В первых рядах «Бессмертного полка» пронесли портреты погибших в спецоперации курян.