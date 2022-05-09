Самара, , 16:13 — REGNUM Награды за труд, служение людям и развитие ветеранского движения вручил в День Победы глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Ветераны Sakha.gov.ru

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Так, в Самаре состоялся торжественный прием, который был посвящен 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие ветераны, почетные граждане города и региона, представители общественных организаций и силовых структур.

«Сегодня великий для нашей страны праздник — День Победы. 77 лет назад голос Юрия Левитана объявил долгожданное событие — нашу великую Победу. Мы пронесли память об этом счастливейшем дне сквозь долгие годы, и сегодня он по-прежнему вызывает у нас ликование, чувство бесконечной гордости. Вселяет в нас твердую веру в собственные силы, вдохновляет на новые достижения», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона поблагодарил тех, кто поддерживает ветеранов, рассказывает о их подвигах молодежи.

«Это очень большое, важное государственное дело. Вы закладываете крепкий фундамент в будущее нашей страны», — отметил глава региона и вручил награды за труд, за служение людям, за развитие ветеранского движения.

Так, почетным знаком главы Самарской области «За труд во благо земли Самарской» был награжден начальник Главного управления Министерства внутренних дел России по региону Александр Винников.

Почетным знаком главы региона «За заслуги в развитии ветеранского движения» были отмечены председатель Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Валерий Довгялло и член Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, директор Центра социального обслуживания населения «Безымянский» Анатолий Мастянин.

Почетному члену президиума Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Тамаре Короткевич и председателю Самарской региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда» Петру Горшкову был вручен почетный знак главы Самарской области «За служение людям».