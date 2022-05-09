Москва, 9 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Почётное наименование «гвардейская» присвоено 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде указом президента России Владимира Путина от 9 мая. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

Почётное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действия по защите Отечества. В соответствии с указом с 9 мая 2022 года соединение именуется 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада.

Это соединение является единственной в Вооружённых силах Российской Федерации миротворческой бригадой. Она сформирована 1 февраля 2005 года.

15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада с 2005 года по 2008 год выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. В 2020 году части бригады были введены в Нагорный Карабах в рамках миротворческой операции.