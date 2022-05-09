Вологда, 9 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Вологде в ряды «Бессмертного полка» встали тысячи горожан, сообщает региональное правительство.

vologda-oblast.ru Губернатор Вологодчины в рядах «Бессмертного полка»

vologda-oblast.ru Ветеран принимает поздравление

В торжественном митинге принял участие губернатор Олег Кувшинников.

«Уважаемые вологжане, дорогие ветераны, поздравляю вас с главным праздником нашей страны — с Днем Великой Победы. Это наша память и гордость, история нашей страны и каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки — великое поколение победителей. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и сёла, добились грандиозных свершений», – заявил Кувшинников.

vologda-oblast.ru Тысячи вологжан приняли участие в шествии

Как сообщало ИА REGNUM, на фронтах Великой Отечественной войны сражались более 340 тысяч вологжан. Высокого звания Героя Советского Союза удостоились свыше 140 человек, десятки тысяч были награждены орденами и медалями.