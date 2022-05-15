15 мая 2022 | Время чтения 13 мин

На территории Мордовии не велись кровопролитные бои, на республику, к счастью, не падали бомбы, вражеские самолеты пролетали только транзитом. Но все, что могла, Мордовия отдавала фронту.

Елена Зорина, , 13:00 — REGNUM Герои на все времена

Герой Советского Союза Виктор Николаевич Бобков

Накануне войны в Мордовской АССР проживало 1,187 млн человек. Только в первые два месяца боевых действий более 6 тыс. человек — уроженцев Мордовии — добровольно ушли на фронт. В годы Великой Отечественной войны в Красную армию были призваны 241 тыс. граждан, то есть каждый пятый житель республики, домой вернулись лишь 111 тыс. солдат. До настоящего времени известно о судьбах и местах гибели 56 605 человек, 73 878 человек считаются пропавшими без вести. В основном это были молодые, сильные мужчины не старше 36 лет.

Почти 100 тысяч бойцов и командиров за доблесть и мужество в боях были награждены орденами и медалями. 124 из них присвоено звание Героя Советского Союза. 32 уроженца республики стали полными кавалерами ордена Славы.

Звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено навсегда 18-летнему Виктору Бобкову, который родился в Саранске. Попал на фронт в ноябре 1943 года, с мая 1944 года участвовал в боях. Разведчик взвода пешей разведки 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта ефрейтор Бобков переправился 15 июля 1944 года через реку Неман у деревни Ковш Мостовского района Гродненской области, участвовал в бою за плацдарм. Получил приказание доставить донесение командиру полка, вплавь под огнем противника преодолел Неман и доставил донесение в срок. Умер от ран.

Герой Советского Союза Виктор Николаевич Бобков

Не дожил по Великой Победы Петр Орлов. В 1941 году окончил Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов. К марту 1945 года совершил 692 боевых вылета на бомбардировку мест дислокации противника. Командир звена 707-го штурмового авиаполка 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта лейтенант Орлов 3 апреля 1945 года участвовал в воздушном бою в районе железнодорожного узла Чаковец в Югославии, самолёт Орлова был подбит, он направил горящую машину на немецкие эшелоны. Звания Героя Советского Союза удостоен посмертно. Также награждён орденом Ленина, 3 — Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й, 2-й степени, медалями.

Герой Советского Союза Петр Иванович Орлов

В марте 1945 года погиб 21-летний Герой Советского Союза, уроженец Ромодановского района республики Николай Касаткин. Командир взвода автоматчиков 65-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта гвардии лейтенант Касаткин прорвался в составе танкового десанта в тыл противника в районе города Быдгощ (Польша), с 12 до 25 января 1945 года со своим взводом удерживал переправу. Уничтожил более 100 немецких солдат и офицеров, 4 автомашины, а также взял в плен 1 офицера и 5 солдат противника. Был удостоен звания Героя Советского Союза 23 марта 1945 года, вместе с Орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Но получить награды не успел, скончавшись от ран в госпитале 27 марта того же года.

Герой Советского Союза Николай Яковлевич Касаткин

Воинские соединения

В годы войны одним из первых военных подразделений, сформированных в Мордовии, стала 326-я стрелковая Рославльская Краснознаменная дивизия. Штаб размещался в Саранске. Полки — в населённых пунктах республики: 1099-й стрелковый полк — в Луховке, 1101-й стрелковый полк — в Зыкове, Архангельском Голицыне, 888-й артиллерийский полк — в Посопе. 1097-й стрелковый полк располагался в районном центре Ромоданово. К концу сентября 1941 года дивизия была сформирована — 13,6 тыс. человек. 7 ноября дивизия маршем выступила из Саранска и через несколько дней прибыла в Пензу, где вошла в состав 10-й армии Западного фронта. Затем была перформирована, увеличив число артиллерийских орудий. Участвовала в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, в районе Ржева и Рославля, Ленинграда и Пскова, освобождала Советскую Эстонию, громила врага в Восточной Пруссии, закончила свой путь в Германии на Эльбе. Более 11 тыс. воинов в составе дивизии награждены за время войны орденами и медалями.

Лев Михайлович Доватор, генерал-майор, Герой Советского Союза. 1941

Зимой 1941 года в Мордовии были сформированы 112-й, 115-й, 116-й отдельные лыжные батальоны, 259-й запасной лыжный полк, отмечает сотрудник Мемориального музея республики Татьяна Чиндяйкина. Потери личного состава 115-го и 116-го лыжных батальонов за 17 дней боев на московском направлении достигали 60%. 112-й лыжный батальон защищал Москву в составе 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал генерал Лев Доватор. Весной 1942 года батальон был расформирован и включен в состав 40-й отдельной Краснознаменной стрелковой бригады.

В Мордовской АССР готовились специальные формирования истребителей танков, а также для ведения подпольной работы в тылу врага, партизанских отрядах, создавались партизанские базы в лесах Зубово-Полянского и Темниковского районов республики на случай немецкой оккупации. На территории Мордовии дислоцировались воинские части морской авиации, 29-го, 85-го, 94‑го и 95-го отдельных батальонов химического отпора, запасного полка бронепоездов, 175-го отдельного батальона связи. Много уроженцев Мордовии воевало в частях 91-й гвардейской Духовщинской стрелковой дивизии.

Труженики тыла. Мордовская АССР. 1940-е

Надежный промышленный тыл

Промышленность Мордовии на начало войны в основном была представлена предприятиями легкой индустрии, лесоэксплуатационного и сельскохозяйственного производств. В предельно сжатые сроки предприятия республики должны были перестроить работу под военные нужды. Местные крупные предприятия сливались с эвакуированными заводами и начинали необходимое фронту производство.

В конце 1941 года из Ленинграда в Саранск прибыл Всесоюзный институт электроизмерительных приборов, в дальнейшем завод «Электровыпрямитель». В кооперации с предприятиями Наркомата боеприпасов состоял и вновь созданный Саранский механический завод. В общей сложности за годы войны на саранском механическом заводе было изготовлено около 11 млн штук взрывателей различных модификаций.

Сборочный цех саранского завода «Электровыпрямитель»

Завод «Электровыпрямитель» к 1944 году стал единственным предприятием в стране, которое выпускало выпрямительные агрегаты с ртутными, купоросными и селеновыми вентилями. Коллектив приложил все усилия, чтобы за короткий срок пустить завод в эксплуатацию и возобновить выпуск преобразовательной техники, широко применявшейся в армии и на флоте.

В первый год войны Саранский консервный комбинат увеличил план выпуска продукции на 1 млн условных консервных банок по сравнению с предвоенным годом, в 1943 году — на 1,7 млн банок. Всего за годы войны предприятие выпустило для нужд фронта 22,5 млн банок консервов.

Жители Мордовии внесли существенный вклад в Великую Победу, помогая фронту деньгами, боеприпасами, продуктами

В Мордовии в начале войны насчитывалось 14 крупных и 26 мелких предприятий, относившихся к торфяной отрасли. Торфяники из Мордовской АССР помогали в заготовке торфа Московской, Ленинградской, Смоленской, Владимирской областям, туда было мобилизовано из республики в 1943 году 29 222 чел. В соседние области региона — Горьковскую и Кировскую — было отправлено соответственно 5 264 и 355 чел.

Главным природным ресурсом республики оставались лесные угодья. Крупным центром деревообрабатывающей промышленности была Саранская мебельная фабрика. В 1942 году одна из ее молодежных бригад выполнила оборонный заказ, изготовив 400 пар лыж для Красной армии. Сверх плана всеми заводами и фабриками деревообрабатывающей промышленности заготавливалось большое количество дров для железнодорожного транспорта, леса — для горнорудной промышленности, строительства инженерных сооружений, мостов, понтонов, других переправочных средств. Работала бумажная фабрика «Красная Роза» в Темниковском районе.

Бумажная фабрика «Красная роза» в в Темниковском районе, Мордовская АССР

Саранская швейная фабрика приняла эвакуированное оборудование Кременчугской швейной фабрики. В 1942 году план легкой промышленности Мордовии был выполнен на 108,7%. За всю войну предприятия легкой промышленности Мордовской АССР изготовили более 1 млн шинелей. Объемы вырабатываемой продукции местной промышленности Мордовии увеличились более чем в 2 раза. В 1945 году по сравнению с 1940 годом объем валовой продукции крупной промышленности в Мордовии вырос в 1,2 раза. Из Мордовской АССР на фронт было отправлено 97% автомашин и 20% тракторов.

Пенькотрест Мордовии существенно расширил мощности за счет размещения на своей территории в конце 1941 — начале 1942 годов 6 эвакуированных шпагатно-веревочных фабрик: рославльскую, дубровскую, ленинградскую «Нева», одесскую котонинную, карачаевскую и курскую. В 1942 году восемь пенькозаводов Мордовии из девяти перевыполнили план по выпуску волокна, заводы Саранского пенькотреста выполнили спецзадания на 303%.

С увеличивающимся объемом производства и началом работы эвакуированных предприятий не справлялась единственная в республике Саранская ТЭЦ. Во время войны закончено, в основном, строительство ТЭЦ второй очереди, закончен котел № 7 и турбина на 4 тыс. кВт, это увеличивает мощность СарТЭЦ в два раза, но из-за ограниченных поставок топлива эта мощность пока не осваивается.

В июле 1944 г. на XVIII пленуме Мордовского обкома ВКП (б) было решено начать изыскательские работы на реке Суре с целью строительства ГЭС, они продолжались с 10 июля по 10 сентября. Однако новая гидростанция появилась в Мордовии уже в послевоенный период.

Строительство Сурского оборонительного рубежа

Сурский рубеж в Мордовии

В 1941 году, когда боевые действия приблизились к Московскому военному округу, была выпущена директива Государственного комитета обороны о строительстве оборонительных рубежей на территории страны. Следуя директиве, Совет Народных Комиссаров Мордовской АССР и бюро Мордовского обкома ВКП (б) 23 ноября 1941 года приняли постановление о строительстве специальных укреплений, проходящих по территории Мордовской АССР. В строительстве укреплений, проходящих по территории Мордовии, приняли участие трудящиеся почти 20 районов республики 30. Каждый район в течение 30 дней мобилизовывал от двух до трех тысяч человек и не менее 200−300 лошадей с упряжью. Даже по фотографиям тех лет видно, что в основном строительство осуществлялось силами женщин.

А. С. Корнев «Гражданские люди, в основном женщины и подростки. Шли они, выдерживая строй, по три человека в ряд, хорошим чётким шагом. Вместо винтовок на плечах у них — лопаты. Это было народное войско — энергичное, жизнерадостное. Во главе подразделений гордо шагали командиры — и мужчины, и женщины. Нельзя было без волнения смотреть на это стройное шествие народа… Многое мне за войну довелось видеть, но такая организованность тысяч колхозников, собравшихся в 2−3 дня из мелких сёл и деревень, разбросанных по лесам, изумила меня».

Труженики тыла. Мордовская АССР. 1940-е

Более 60 тыс. жителей республики приняли участие в строительстве оборонительных рубежей по рекам Мокша и Сура. Под руководством военных специалистов рыли противотанковые рвы, траншеи, окопы, ходы сообщения, делали проволочные заграждения, лесные завалы. Люди жили в палатках и землянках, в дождь и в холод работали дни и ночи. На территории Мордовии общая протяженность оборонительных укреплений составляла 80 км. К концу февраля 1942 года Мордовия полностью справилась с поставленной задачей, свой участок Сурского рубежа республика успешно построила.

Труженики республики — фронту

В первые месяцы войны в Мордовию прибыло около 60 тыс. жителей из районов, временно оккупированных врагом. Более 1300 детей было усыновлено и взято на воспитание в семьи гражданами нашей республики. Для размещения детей было также создано вновь 26 детских домов.

Беженцы. Мордовская АССР. 1940-е

В 1941 году в Мордовскую АССР прибыло около 66 тыс. голов эвакуированного скота, из них 42 766 голов размещено по колхозам. В том же году из Мордовии из 5040 трактористов на фронт ушли 2105, из 705 комбайнеров — 320, мобилизовано 197 шоферов. Им на смену пришли женщины и подростки.

К началу декабря 1942 года сельские труженики республики сдали в фонд обороны 63 единицы голов крупного рогатого скота, 39 голов свиней, 198 овец и коз, 58 816 л молока. По отчисленным в фонд обороны трудодням колхозы сдали 23 815 тыс. ц зерна, 1015 ц картофеля, 7311 ц овощей. Колхозы Мордовии сверх плана продали в 1943 году 410 тыс. пудов зерна и 163,8 тыс. пудов картофеля. В 1942–1943 годах из Мордовии было отправлено в пять освобожденных областей РСФСР: 3680 лошадей, 9588 голов крупного рогатого скота, 8987 овец. Колхозники лично закупили и отправили в освобожденные районы 2840 овец и свыше 2 тыс. свиней. В освобожденные районы Украинской ССР было отправлено 100 тракторов, 20 тракторных плугов, 50 трактористов-механиков, в Воронежскую область отправлено 50 автомашин. К 1 декабря 1944 года 720 колхозов Мордовии досрочно рассчитались с государством. Сверх плана в счет 1945 году было продано государству 358 719 пудов хлеба и дополнительно в фонд Красной армии сдано 234 559 пудов хлеба. За годы войны труженики сельского хозяйства Мордовии сдали государству 33 млн пудов хлеба.

Труженица тыла. Мордовская АССР. 1940-е

Также в Сталинград из Мордовской АССР шли эшелоны со стройматериалами, оборудованием, подарками. Вместе со всей страной жители республики собирали средства в помощь детям Сталинграда и на восстановление города. К 16 мая трудящиеся Саранска внесли в фонд восстановления Сталинграда более 100 тыс. рублей. Свой вклад в восстановление Сталинграда внесли и мордовские школьники. Учащиеся и учителя школ Саранска собрали для сталинградских школьников более 4 тыс. учебников, художественной и технической литературы.

Отец и сын. Мордовская АССР, пос. Ромоданово

На 1 января 1942 году в помощь фронту на приемные пункты Мордовии поступило: шерсти — 72 570 кг, овчин — 26 200 штук, валенок — 4109 пар, меховых жилетов — 949, тулупов — 340 штук, меховых и кожаных рукавиц — 20 493 пары, носков шерстяных — 15 899 пар, шапок — 9371 штука. К 1 марта 1943 года на строительство танковой колонны «Мордовский колхозник» тружениками республики было сдано в Госбанк 36,62 млн рублей деньгами и 16,725 млн рублей облигациями. Также на личные сбережения жителей республики была построена и передана действующей армии эскадрилья самолетов «Советская Мордовия». Только в течение 1941−1943 гг. на строительство танков и самолетов трудящиеся Мордовии внесли 97 млн рублей.

Госпиталь. Мордовская АССР, 1940-е

Эвакогоспиталь в Мордовии в годы Великой Отечественной войны

Помощь раненым

С началом войны появилась необходимость перестроить работу не только промышленных предприятий, колхозов и совхозов, но и медицинских учреждений.

В течение 5 месяцев в Мордовии была развернута сеть госпиталей с коечным фондом в 3 раза больше, чем в гражданских лечебных учреждениях. Под госпитали были отведе­ны лучшие здания в республике. Все госпитали были оснащены в достаточном количестве оборудованием, аппаратурой, бельем, медицинскими кадрами. Все лучшее, что было в распоряжении лечебных учреждении, передано эвакогоспиталям. Уже в августе 1941 года госпитали приняли первых раненых.

Врач Фенеши Виктор Викторович (в центре) с Героями Советского Союза Владимиром Игнатьевичем Стрельченко (урож. г. Саранска) и Алексеем Никитовичем Дерябиным (урож. с. Атемар Лямбирского р-на), которые проходили лечение в эвакогоспитале № 4662

Эвакогоспиталь в Мордовии в годы Великой Отечественной войны

Всего в годы войны на территории республики работало 14 эвакогоспиталей. В Саранске госпитали разместились в зданиях Пединститута, Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, в доме печати, гостинице центральной, двух школах, республиканской больнице и фельдшерско-акушерском училище. Ряд госпиталей располагался на нескольких площадках. Восемь госпиталей были развернуты в районах республики, отмечает научный сотрудник ММВИТП 1941−1945 гг. Олеся Забаненкова. Девять госпиталей в Мордовии имели рентгеновские установки. Большинство госпиталей имели и физиотерапевтические кабинеты. Над всеми госпиталями Мордовии было установлено шефство общественных организаций, промышленных предприятий и колхозов. К началу 1943 года ряд госпиталей, в особенности в районах республики, был расформирован по мере освобождения от раненых. Медицинские работники Мордовии с задачами максимального возвращения раненых в строй справились. Из общего количества поступивших больных и раненых 85% находились в госпиталях до полного излечения и лишь 15% были эвакуированы в госпитали более глубокого тыла. За годы Великой Отечественной войны эвакогоспиталями Мордовии выписаны и возвращены в ряды Красной армии 79,5% из числа лечившихся, а смертность в госпиталях составила 0,9%. За годы войны орденами и медалями Советского Союза были награждены 110 врачей, медсестер и фельдшеров Мордовии.