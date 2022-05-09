Брянск, 9 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В честь первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко назовут одну из улиц Брянска, заявил на торжественном шествии 9 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

С инициативой к властям обратились общественные организации. Руководство областной Думы, Брянска и глава региона поддержали предложение. Теперь в городе появится улица имени героя ДНР Александра Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта.

«Руководителям муниципальных образований, в которых родились наши земляки, погибшие при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, необходимо принять аналогичные решения и назвать улицы их именами, а в школах, где учились наши герои, установить мемориальные доски в их честь. Это наш святой долг перед памятью брянских бойцов. Их подвиги, как и подвиги советских солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны, будут жить в веках», — уверен губернатор.

По данным Александра Богомаза, за героизм и отвагу при проведении специальной военной операции 19 брянских солдат и офицеров удостоены ордена Мужества, а заместитель командира ОМОН «Арсенал» Управления Росгвардии по Брянской области полковник полиции Андрей Фроленков удостоен высокого звания Героя России.