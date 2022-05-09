В Брянске одну из улиц назовут в честь первого главы ДНР
Брянск, 9 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В честь первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко назовут одну из улиц Брянска, заявил на торжественном шествии 9 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз.
С инициативой к властям обратились общественные организации. Руководство областной Думы, Брянска и глава региона поддержали предложение. Теперь в городе появится улица имени героя ДНР Александра Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта.
По данным Александра Богомаза, за героизм и отвагу при проведении специальной военной операции 19 брянских солдат и офицеров удостоены ордена Мужества, а заместитель командира ОМОН «Арсенал» Управления Росгвардии по Брянской области полковник полиции Андрей Фроленков удостоен высокого звания Героя России.