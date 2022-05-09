Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону 96 ветеранов Великой Отечественной войны смогли посетить парад Победы, состоявший на Театральной площади 9 мая. Об этом сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Ветераны в Ростове-на-Дону Donland.ru

«Конечно же, на центральных трибунах присутствовали главные зрители. 96 ветеранов Великой Отечественной войны разделили с нами сегодняшний День памяти Великой Победы. Тысячи ростовчан и гостей города с семьями собрались, чтобы отпраздновать торжество мира, добра, жизни», — написал он в совеем телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону в пешем строю прошли около 2,5 тыс. человек, в составе механизированной колонны проехали около 50 единиц техники.

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