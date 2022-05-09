Луганск, , 15:01 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны из Луганска Овчаренко Григорий Егорович в День Победы призвал военных Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженных сил РФ защищать Родину.

Ветераны Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Мои внуки! Защищайте Родину, это ваша Родина, это ваши дети, это ваши внуки, это ваши родители, это ваши матери, отцы. За Родину надо стоять, она отвечает вам жизнью, она вам жизнь дает. Поэтому будьте храбрыми, настойчивыми, боевыми, стремительными, решайте вопрос всегда тот, который от Родина требует сделать и делайте, и Родина будет вас любить», — сказал он.

Также Григорий Егорович добавил, что за это защитников Родины будут любить их дети и все остальные родные и близкие, а также вся Россия и все народы, которые хотят жить в мире с ясным, мирным небом надо головой.

«Берегите Родину», — заключил ветеран Великой Отечественной войны.

Отметим, Григорию Егоровичу Овчаренко 102 года, он воевал в первой гвардейской танковой армии Жукова и является участником битвы на Курской Дуге. Также освобождал от оккупации Западную Украину, Белоруссию, Польшу и Чехословакию. Имеет 24 боевые наград.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин после парада на Красной площади в Москве в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной — «Воха»).