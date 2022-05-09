Ханты-Мансийск, , 14:58 — REGNUM В столице Югры Ханты-Мансийске состоялся Парад Победы. Открывая шествие губернатор Югры Наталья Комарова поимённо перечислила каждого ветерана Великой Отечественной войны, ныне живущего в автономном округе. Их всего 24, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники Парада Победы. Ханты-МАнсийск. 2022 год Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска

Жители столицы Югры радостно приветствовали парадные расчёты пограничников, десантников, росгвардейцев, полицейских, кадетов, юнармейцев и других.

Участники Парада Победы. Ханты-МАнсийск. 2022 год Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска

«День Победы — всенародный праздник. Советский народ ценою миллионов жизней отстоял мир, свободу для всей планеты. Защитить это наследие от попыток возродить зло и посеять смерть — наш долг», — заявила, открывая Парад Победы губернатор Ханты-Мансийского автономного округа.

Помимо шествия, в Ханты-Мансийске и Сургуте состоялись автомобильные парады раритетной техники, а также велопарад «Звезда Победы».