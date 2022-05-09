Москва, , 14:57 — REGNUM Российский внедорожник представительского класса будет представлен в 2022 году, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров РИА Новости.

Aurus Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я думаю, что к концу лета», — ответил министр на вопрос о сроках готовности внедорожника.

Внедорожник Aurus Komendant разработан в рамках проекта «Кортеж» по созданию автомобилей представительского класса для поездок президента России. Патент с дизайном автомобиля был опубликован в августе 2020 года.

Запуск производства планируется на 2022 год. Росстандарт одобрил тип транспортного средства на одну партию из 150 автомобилей.

Автомобили семейства Aurus разрабатываются институтом «НАМИ». Впервые автомобили Arurus Senat были представлены широкой публике на инаугурации президента России в мае 2018 года.

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