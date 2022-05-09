Новосибирск, , 14:57 — REGNUM В Новосибирской области в период с 10 по 11 мая сохранится высокая пожароопасность (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Погода ИА REGNUM

«В Новосибирске 10 мая ночью погода ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура +2…+4 °C, в пригороде до — 1 °C», — говорится в прогнозе.

В Новосибирской областью ночью 10 мая ожидается +1… +6 °C, местами до — 4 °C, днём — +15…+20 °C, местами до +25 °C, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.