Чита, , 14:52 — REGNUM В Чите колонна Бессмертного полка прошла 9 мая по улице Ленина до Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев, собрав порядка девяти тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Бессмертный полк в Чите Правительство Забайкалья

В акции принял участие губернатор Забайкалья Александр Осипов, который нёс таблички с портретами бабушки и дедушки, а также погибшего во время спецоперации на Украине забайкальца Александра Штукерта.

«Наш долг всё сделать, чтобы мы с армией были едины, внутри были дружны и едины, чтобы каждый хранил память тех жертв, которые были отданы во время Великой Отечественной войны за нашу свободу и независимость. Сегодня эту память каждый должен хранить и направлять в помощь нашей армии, в единство нашего народа», — сказал во время шествия Александр Осипов.

От улицы Выставочной до Мемориала прошли девять тысяч жителей и гостей Читы. Горожане несли в руках таблички с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, а также участников других локальных военных конфликтов.

«Мы первый раз идём в «Бессмертном полку», у нас подросли дети, они понимают, что это за праздник, мы хотим их приобщить. Хотим, чтобы они знали нашу историю, чтили память наших ветеранов, членов семьи, которые погибли в этой войне, чтобы они никогда не забывали. Мы очень горды, что есть у нас такой праздник, такая акция. Мы хотим участвовать в ней каждый год. Сегодня переполняют чувства гордости за нашу страну», — рассказала одна из участниц акции.

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.

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