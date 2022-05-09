Москва, , 14:50 — REGNUM Парадные расчёты Кубанского и Терского казачьих войск, прошедшие в едином строю по Красной площади в День Победы, посвятили торжественный марш воинам России. Пешую колонну казаков в Москве возглавил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Терские казаки Vsko.ru

Пешую колонну казаков в Москве возглавил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда Vsko.ru

«Сегодня Россия продемонстрировала не только военную мощь, но и духовную силу, единство. Народ дорожит Победой, которую одержали наши отцы и деды в 1945 году. И сегодня, когда наши солдаты, а в их ряду немало казаков, воюют с неофашистами в Донбассе, — мы не позволим попрать свободу, завоеванную ценой более 27 млн жизней! Во имя павших в боях Великой Отечественной войны, во имя свободы и независимости России — мы не отдадим нашу Великую Победу! Одолеем неонацизм — раз и навсегда!» — сказал казачий генерал.

Кубанские казаки Vsko.ru

Терские казаки Vsko.ru

В составе парадных расчётов обоих войск вошли опытные казаки и прошедшая строгий отбор казачья молодёжь. Многие из молодых участников пешей колонны планируют связать свою жизнь со службой в рядах Российской армии.

«Моя мечта — попасть в 108-й гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий полк. Считаю, что армейская служба закаляет, воспитывает настоящих мужчин и воинов», — отметил Михаил Шинкарёв, в 16 лет ставший полноправным казаком Баталпашинского городского общества.

Михаил родился в семье потомственных казаков, его предки были в составе Хоперского полка, деды и прадеды — одни из основателей станицы Баталпашинской.