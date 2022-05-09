Верхняя Пышма, Свердловская область, 9 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Торжественные мероприятия в Медной столице Урала начались в 10:30 общегородской акцией памяти «Слава тебе, солдат!». В мероприятии приняли участие руководители ГО Верхняя Пышма, представители АО «Уралэлектромедь», а также работники предприятий и организаций города, ветераны и учащиеся школ. Участники акции возложили цветы к мартирологам, на которых выгравированы 2305 фамилий погибших верхнепышминцев — участников Великой Отечественной войны, а также к памятнику советскому Солдату–Освободителю.

Фото: пресс-служба УГМК Возложение венков

В 10:50 на остановочную платформу «Верхняя Пышма. Музей» прибыл ретропоезд. Паровоз серии Л-3111 стал выпускаться в 1945 году и официально назывался «Победа». Это один из лучших и массовых советских паровозов. Среди железнодорожников за ним закрепились прозвища «Лебедь» и «Лебядка». «Победой» закрылась эпоха паровозной тяги на советских железных дорогах.

Фото: пресс-служба УГМК Генеральный директор УГМК Андрей Козицын

Сегодня пассажирами ретропоезда стали студенты Технического университета, воспитанники спортивно-патриотического клуба «Гвардия Урала», ветераны. На вновь созданной станции их встретили работники «Уралэлектромеди» и члены их семей. Историческая стилизация позволила воссоздать атмосферу победного мая 1945 года, когда солдат-освободителей встречали с цветами, музыкой, песнями и танцами.

Фото: пресс-служба УГМК Ретропоезд

Фото: пресс-служба УГМК В исторической форме

В 12:00 у мемориала «Журавли», посвященного работникам Пышминского медеэлектролитного завода, рудника и обогатительной фабрики, состоялась памятная акция «Нам жить! И помнить нам!». Неоценим как на фронтах, так и в тылу, вклад в Победу работников градообразующего предприятия Верхней Пышмы. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 667 металлургов, из них 281 человек не вернулся домой. Обогатительная фабрика была единственным в стране поставщиком кобальта. Завод стал основным производителем рафинированной меди в стране. 80% всех гильз и патронов в годы войны были изготовлены из меди Пышминского медеэлектролитного завода теми, кто трудился под девизом «Все для фронта, все для Победы!».

Фото: пресс-служба УГМК У мемориала Журавли

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын обратился к собравшимся: «Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. Это вы на пределе человеческих сил сделали в годы войны все, чтобы мы могли жить сегодня. Если бы не вы, ничего бы этого и нас не было. Низкий поклон вам за то, что вы есть, и сегодня вместе с нами встречаете этот святой праздник!».

Директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин подчеркнул: «Пышминский электролитный завод внес достойный вклад в обороноспособность страны и Великую Победу. Сегодня, отдавая дань уважения ветеранам, мы проводим много значимых мероприятий. К сожалению, среди нас практически не осталось участников войны, но память о Великой Победе жива. Поздравляю всех, желаю благополучия и мирного неба».

Фото: пресс-служба УГМК Вручение Судьбы солдата

Наверное, самый трогающий за душу момент акции — это вручение «Судьбы солдата». В Верхней Пышме существует традиция, созданная АО «Уралэлектромедь» более 20 лет назад, благодаря которой множество семей узнали судьбу своих родных, пропавших без вести в годы той страшной войны. В этом году поисковики восстановили судьбу Веснина Ивана Семёновича. Иван Веснин, отец семерых детей, был призван на фронт в июле 1941 года в городе Чебаркуль, где шло формирование 369 стрелковой дивизии. 12 ноября дивизия отправилась в направлении Тихвина на Ленинградский фронт, а в декабре 1941 года — на Калининский фронт. 22 декабря Иваном Семёновичем было написано последнее письмо домой. Больше вестей семья от него не получала: дивизия вступила в свой первый бой в районе города Старицы в составе 29 армии Калининского фронта. Ей удалось освободить ряд населённых пунктов, перерезать немцам железную дорогу Ржев — Великие Луки. Вскоре начались ожесточенные бои за Ржев, где дивизия попала в окружение. 18 дней, отбивая многочисленные атаки пехоты и танков противника, бойцы отстаивали каждую пядь земли. В ходе архивной работы удалось установить, что стрелок 369 стрелковой дивизии Веснин Иван Семёнович, считавшийся пропавшим без вести в феврале 1942 года, геройски погиб в ходе Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции в период с 6 по 19 февраля 1942 года, захоронен со всеми воинскими и духовными почестями в братской могиле советских воинов в деревне Мончалово Ржевского района Тверской области.

Фото: пресс-служба УГМК Вручение судьбы солдата

«Судьба» воина была вручена его дочери Анне Ивановне Румянцевой (82 года), внучке Надежде Константиновне Сараевой, ведущему специалисту учебного центра Акционерного общества «Уралэлектромедь», праправнукам: Лизе Стихиной, учащейся 4 класса, и трехлетнему Георгию Любимову.

Фото: пресс-служба УГМК Изучают судьбу солдата

Память Ивана Веснина и всех погибших в годы Великой Отечественной войны собравшиеся почтили Минутой молчания и возложили цветы и гирлянды к мемориалу.

На площади перед Техническим университетом творческие коллективы студентов, работников «Уралэлектромеди» и Уральского завода железнодорожного машиностроения, учащихся школ Верхней Пышмы и техникума «Юность» приглашали всех желающих станцевать на площади перед Техуниверситетом «Вальс Победы» под звуки мелодий «Дунайские волны», «В лесу прифронтовом», «Майский вальс», «Тучи в голубом», «Старый забытый вальсок» и др.

Фото: пресс-служба УГМК Танцуют вальс

Фото: пресс-служба УГМК Танцуют вальс

А возле административного здания «Уралэлектромеди» все желающие могли попробовать «солдатскую кашу».

Кульминацией праздника стало памятное шествие военной техники времен Великой Отечественной войны из коллекции Музея УГМК. Перед его началом к жителям Верхней Пышмы и гостям Медной столицы Урала обратился Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Пламя войны оставило след в сердцах миллионов людей. В каждой российской семье есть свои герои — те, кто добывал Победу на фронте, и те, кто нес трудовую вахту в тылу. Невозможно переоценить вклад Свердловской области в разгром фашизма. Наш регион стал арсеналом страны, принял сотни эвакуированных промышленных предприятий. Танки, самоходные орудия, знаменитые «Катюши», детали самолетов — все это производили уральские предприятия».

Фото пресс-служба УГМК Поздравления от первых лиц

Руководитель региона отметил вклад жителей Верхней Пышмы в Победу — боевые и трудовые подвиги ее жителей. Говоря о ежегодно устраиваемом в День Победы в городе шествии боевых машин тех трудных военных лет, Евгений Куйвашев отметил: «Эта техника представлена в музее, созданном УГМК. Я хочу поблагодарить лично генерального директора УГМК Андрея Анатольевича Козицына за активное пополнение музейного фонда, реставрацию, боевых машин, поддержание их в идеальном состоянии и сохранение исторической памяти».

Шествие открыли в 13:30 знаменные группы, которые пронесли Знамя Победы и Государственный Флаг Российской Федерации в сопровождении сводного военного оркестра Центрального военного округа. В этом году в колонне прошла 31 единица техники: средний танк Т-34, грузовой автомобиль ГАЗ-АА, бронеавтомобиль БА-6, легкий танк Т-60, тяжелые танки Т-35, ИС-2, а также гаубица М-30, гаубица-пушка МЛ-20 и противотанковая пушка 53-К.

Фото: пресс-служба УГМК Знамённая группа

Парад военной техники 9 Мая невозможно представить без легендарной тридцатьчетверки, и поэтому Т-34/76 по праву возглавил шествие, а Т-34-85 замкнул колонну. Благодаря своим эксплуатационным и боевым характеристикам, а также возможности массового производства, Т-34 стал основным средним танком Красной Армии в Великой Отечественной войны и по праву называется «танком Победы».

Фото: пресс-служба УГМК Танк Т-34

В составе механизированной колонны также проехал по улицам Верхней Пышмы первый серийный средний советский танк Т-28, выпускавшийся с 1933 по 1940 гг. Он обладал пушечно-пулеметным вооружением и легким бронированием и являлся самым мощным танком своего времени. Т-28, представленный в коллекции Музея УГМК, является единственной ходовой машиной данного типа, сохранившейся до наших дней. Он был восстановлен на основе оригинального корпуса, обнаруженного в начале 2000-х гг. в Ленинградской области. В период оборонительных боев корпус вышедшего из строя танка был закопан на одной из оборонительных линий и применялся в качестве неподвижной огневой точки.

Фото: пресс-служба УГМК Танк Т-28

Еще одним уникальным «участником» шествия можно назвать танк Т-35, называемый «Сухопутным броненосцем» и «Парадным мамонтом Сталина». Эта машина стала единственным в мире серийным пятибашенным танком. Т-35 изображен на одной из самых уважаемых солдатских наград — медали «За отвагу».

Т-35 спроектирован в 1931–1932 году, всего было изготовлено 59 экземпляров боевой машины. Длина танка составляла десять метров, ширина чуть больше трех, а высота три с половиной метра, управлял им экипаж из 9-11 человек. Т-35 был вооружен тремя пушками и шестью пулеметами. В тридцатых годах прошлого века он считался самым мощным танком в мире. Т-35 вошел в экспозицию музея военной техники УГМК в 2018 году. Экспонат был воссоздан по оригинальным чертежам и фотографиям.

Фото: пресс-служба УГМК Танк

После двухлетнего перерыва, по проспекту Успенскому вновь прошла колонна «Бессмертного полка».

— «Бессмертный полк» — это самое значимое мероприятие из тех, что мы проводим в течение года, — рассказывает директор Фонда поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма» Вероника Медведева, — потому что это не просто шествие, это возможность сохранить историю своей семьи. Именно поэтому мы сделали все, чтобы как можно больше верхнепышминцев узнало об акции, чтобы люди приходили семьями, чтобы обязательно брали с собой детей.

Фото: пресс-служба УГМК Бесмертный полк

Фото: пресс-служба УГМК Бессмертный полк

Путь «Бессмертного полка» в этом году чуть длиннее обычного. Всех участников, которые проследовали по Успенскому проспекту до улицы Калинина, ожидал музыкальный сюрприз — песни и мелодии о Великой Отечественной войне. Для них выступил русский народный оркестр имени В. В. Знаменского.

Ярким зрелищем стало выступление пилотажной группы «Русь» в составе пяти самолетов Л-39. Летчики продемонстрировали порядка 10-ти фигур высшего пилотажа.

Фото: пресс-служба УГМК Самолёты

Завершится празднование Дня Победы в Верхней Пышме вечерним концертом и красочным салютом.