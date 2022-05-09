Волгоград, , 15:02 — REGNUM Участниками акции «Бессмертный полк» 9 мая стали 200 тысяч жителей Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

«Бессмертный полк» в Волгограде Пресс-служба администрации Волгоградской области

Памятные шествия прошли по всей области. В Волгограде участниками акции стали 110 тысяч жителей. Колонна проследовала от легендарного Дома Павлова до главной высоты России — Мамаева кургана у подножия монумента «Родина-мать зовёт!»

«Чувства переполняют. День Победы — самый главный праздник. С одной стороны, это огромная для нашей страны боль утрат. В том числе мой дед не пришел с войны. С другой стороны, это радость Победы. Мы гордимся, что являемся потомками Поколения Победителей. И уверен, что потомки Поколения Победителей выполнят все поставленные задачи — приказ верховного главнокомандующего будет выполнен», — отметил участник шествия, губернатор Андрей Бочаров.

В 2015 году в Волгограде в акции участвовали 10 тысяч человек.