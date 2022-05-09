Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM От площади Восстания в Санкт-Петербурге началось шествие «Бессмертного полка». Тысячи петербуржцев с фотографиями своих родственников, участников войны, вышли на Невский проспект, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, передает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

Голова колонны «Бессмертного полка» в Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Мероприятие в 2022 году, после двухлетнего перерыва из-за пандемии, проходит в традиционном формате. Несколько тысяч участников акции заполонили Невский проспект. Под песни военных лет и радостные крик «Ура», с улыбками на лицах, колонна начала шествие к Дворцовой площади.

«Давно хотела принять участие в шествии, но из-за пандемии не могла и очень рада, что в этом году получилось. Это мой дедушка Георгий Машаров, который в декабре 1941 года (в возрасте 26 лет, — прим. ред.) погиб под Ораниенбаумом, а мои мама и бабушка провели всю блокаду в Ленинграде», — поделилась участница акции Светлана.

Голова колонны «Бессмертного полка» в Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Названо место и время сбора шествия «Бессмертный полк» в Петербурге