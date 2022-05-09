Белгород, , 14:49 — REGNUM В шествии «Бессмертного полка» в Белгороде приняли участие тысячи жителей города и области, сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в нем участвовали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе мэром города Антоном Ивановым и митрополитом Белгородским Иоанном.

Участники шествия прошли маршем по центральным улица города до музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», где приготовлен ряд мероприятий ко Дню Победу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кирове в памятном шествии «Бессмертный полк», посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие около 11 тыс. человек.