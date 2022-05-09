Севастополь, 9 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Более 30 тысяч жителей Севастополя приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 Мая, об этом написал в телеграм-канале губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Глава Севастополя также принял участие в акции, пронеся портрет погибшего в Мариуполе Андрея Палия.

«Я попросил разрешения у супруги Андрея Николаевича Палия, нашего заместителя командующего Черноморским флотом, который погиб в Мариуполе, пройти с его портретом, и получил на это разрешение», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе 9 мая впервые с 2019 года праздничные мероприятия ко Дню Победы проходят без каких-либо коверных ограничений.