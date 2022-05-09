Чита, 9 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Читу 9 мая с концертной программой для жителей города прибыл ретропоезд «Победа». Как сообщает пресс-служба правительства региона, на перроне станции Чита-2 по случаю прибытия паровоза выступили артисты шоу-проекта «Вневременье» Читинского дворца культуры железнодорожников. Торжественное мероприятие посетил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Правительство Забайкалья Ретропоезд «Победа»

«Ровно так же 77 лет назад наши предки подходили к каждому поезду и с замиранием сердца ждали, когда вернется каждый из 175 тысяч наших земляков, ушедших на фронт. Более 70 тысяч из них не вернулись. Здесь все делали для того, чтобы обеспечить победу, обеспечить всем необходимым наших бойцов.

Ровно так же и сегодня сердце каждого из нас тревожится и бьется за тех наших братьев и сынов, которые сейчас выполняют специальную военную операцию на Украине. Они достойны своих дедов по тем подвигам, по тому мужеству, отваге и жертвенности, которые они проявляют. Они это делают для того, чтобы продолжилась наша с вами жизнь, наши традиции, все то, что мы выстрадали и отстояли», — сказал губернатор.

Во главе состава — знаменитый паровоз серии «Л», включающий две платформы с военной техникой, платформу-сцену, вагон-теплушку и три пассажирских вагона.

Начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец отметил, что состав прошел 1800 километров — расстояние, равное расстоянию от Москвы до Берлина. С 1 по 9 мая поезд побывал на 12 станциях, его встретили 30 тысяч жителей отдаленных станций и поселков Амурской области и Zабайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд находился в пути девять дней и проехал 1775 километров. На каждой станции выступали артисты шоу-проекта «Вневременье» Читинского дворца культуры железнодорожников.

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