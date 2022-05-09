Москва, , 14:44 — REGNUM Великая Отечественная война — одна из наиболее ярких страниц в истории Советского Красного Креста, внесшего вклад в общее дело победы над нацизмом, считает председатель Российского Красного Креста, соорганизатор движения #МЫВМЕСТЕ Павел Савчук.

Российский Красный Крест РКК

«Деятельность Общества Красного Креста в военные годы стала одной из ярких страниц в его истории. Медики как могли, приближали долгожданную Победу. Всего в ходе Великой Отечественной войны орденами и медалями были награждены свыше 115 тысяч медицинских работников.

В конечном итоге 18 воспитанниц Красного Креста были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а еще одна стала полным кавалером ордена Славы.

Также в годы Великой Отечественной войны Советский Красный Крест собрал для эвакогоспиталей более 165 тонн продовольствия, пошил более 940 тонн белья. В мае 1944 года обществом были созданы 30 санитарно-эпидемиологических отрядов, которые использовались в освобожденных от немецко-фашистских войск районах Белоруссии, Украины, Молдавии. Они проверяли санитарное состояние домов и жилищ, обследовали местное население, осуществляли санитарный надзор за банями, столовыми, колодцами.