Москва, 9 мая 2022, 14:44 — REGNUM Великая Отечественная война — одна из наиболее ярких страниц в истории Советского Красного Креста, внесшего вклад в общее дело победы над нацизмом, считает председатель Российского Красного Креста, соорганизатор движения #МЫВМЕСТЕ Павел Савчук.
«День Победы»
В годы войны РКК собрал для эвакогоспиталей более 165 тонн продовольствия
«Деятельность Общества Красного Креста в военные годы стала одной из ярких страниц в его истории. Медики как могли, приближали долгожданную Победу. Всего в ходе Великой Отечественной войны орденами и медалями были награждены свыше 115 тысяч медицинских работников.
В конечном итоге 18 воспитанниц Красного Креста были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а еще одна стала полным кавалером ордена Славы.
Также в годы Великой Отечественной войны Советский Красный Крест собрал для эвакогоспиталей более 165 тонн продовольствия, пошил более 940 тонн белья. В мае 1944 года обществом были созданы 30 санитарно-эпидемиологических отрядов, которые использовались в освобожденных от немецко-фашистских войск районах Белоруссии, Украины, Молдавии. Они проверяли санитарное состояние домов и жилищ, обследовали местное население, осуществляли санитарный надзор за банями, столовыми, колодцами.
С праздником! С Днём Победы! Будем достойны памяти наших близких и родных, отдавших свою жизнь за свободу и мир», — написал Павел Савчук в своем ТГ-канале.
День празднования окончания Великой Отечественной войны и победы Советской армии. Отмечается ежегодно 9 мая в России, странах СНГ и многих других. Праздничные мероприятия часто включают народные гуляния, военные парады, салюты, тематические постановки.
Важной традицией праздника стало проведение акции «Бессмертный полк», которая охватила весь мир. В этот день люди выходят на улицы с портретами своих воевавших родственников и следуют по заранее оговоренному маршруту, поют военные песни или молча отдают дань памяти погибшим героям.
«Бессмертный полк» проводится ежегодно с 2012 года. С каждым годом количество стран, в которых проходят шествия "Бессмертного полка" увеличивается.
Важной традицией праздника стало проведение акции «Бессмертный полк», которая охватила весь мир. В этот день люди выходят на улицы с портретами своих воевавших родственников и следуют по заранее оговоренному маршруту, поют военные песни или молча отдают дань памяти погибшим героям.
«Бессмертный полк» проводится ежегодно с 2012 года. С каждым годом количество стран, в которых проходят шествия "Бессмертного полка" увеличивается.