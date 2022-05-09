Москва, , 14:42 — REGNUM Президент сегодня в своем выступлении обозначил важнейшие смысловые вещи, которые близки каждому человеку, считает Директор Музея Победы, заместитель Секретаря Общественной Палаты Российской Федерации (ОП РФ) Александр Школьник.

Смерт фашистким оккупантам! Ильшат Мухаметьянов, ИА REGNUM

«Первое, это неразрывная связь поколений и преемственность памяти, которые служат мощным щитом против всех попыток Запада отменить многовековую историю, отказаться от традиционных ценностей и перекроить историю по своему фасону. Твердость и искренность высказываний главы государства являются стимулом для наших Вооруженных сил, которые сейчас защищают Родину, ее интересы и освобождают исконно русские территории от вакханалии нацизма и бандеровщины, от той чудовищной идеологии, которую избрал своим оружием коллективный Запад, пытаясь ослабить и разрушить нашу страну. Мы избавили мир от нацизма 77 лет назад. Мы даем отпор его адептам сегодня, защищая Донбасс.

Второе, на что сразу обращаешь внимание, это четкое объяснение причин, которые вынудили Россию начать спецоперацию. Россия, как и Советский Союз всегда выступали хранителями мира и последовательно боролись за сохранение сбалансированной системы международной безопасности. Но, все попытки были отвергнуты. Наверное, «фабриканты новых смыслов» В США и отдельных странах Европы позабыли одну истину, известную еще со времен Александра Невского: всех, кто приходит на нашу землю с мечом, ждет погибель.

Именно поэтому День Победы для нашего народа — святой праздник, который дороже любого другого. Поэтому, сегодня страна сплотилась вокруг своего лидера и поддерживает наших военных, так как все мы хорошо знаем цену Победы и всегда будем гордится подвигом наших отцов, дедов и прадедов.

Третий, очень важный посыл в сегодняшнем выступлении Президента, это — единство народов России, которые сегодня вместе сражаются на Донбассе. В спецоперации участвуют бойцы самых разных национальностей, ровно также, как во времена Великой Отечественной весь многонациональный советский народ встал на защиту своего Отечества и победил. Сегодня Президент, обращаясь в своем выступлении к истории, показал, что героизм нашего народа — в его сплоченности, традициях, любви к Родине и обостренном чувстве исторической справедливости. По-другому, быть не может», — рассказал Александр Школьник.