Пенза, 9 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Пензе после двухлетнего перерыва прошла акция «Бессмертный полк». В шествии 9 мая приняли участие порядка 50 тыс. человек, сообщает городская администрация.

Pnzreg.ru В Пензе прошла акция «Бессмертный полк»

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Ветераны, представители региональной власти, общественных и молодежных организаций, школьники и студенты прошли по городским улицам с портретами родных и близких, ковавших Победу в годы Великой Отечественной войны. Шествие стартовало с улицы Коммунистической с дальнейшим продвижением по проспекту Победы. Движение участников Бессмертного полка завершилось на центральном луче Монумента воинской и трудовой славы.

До шествия у монумента прошел парад Победы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что этот великий праздник занимает особое место в исторической летописи Отечества и в сердцах россиян.

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